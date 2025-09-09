Haberler

CHP’de Kayyum Gerginliği Devam Ediyor

CHP’DE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

CHP’de mahkeme tarafından görevlendirilen kayyum heyetinin İstanbul İl Başkanlığı’na oturma ısrarı sonrası durum gerginliğini koruyor. Çatışma görüntülerinin ardından bina, Özgür Özel’in ofisi olarak kullanılmaya başladı. Sabah saatlerinde polis, bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve çöp bidonlarıyla barikat kurarak, milletvekilleri dışında hiç kimsenin girişine izin vermedi.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait resmi plakalı aracının da engellendiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Başarır, Gürsel Tekin’i kastederek “Kayyumun özel arabasına izin var ama TBMM plakalı araca izin yok” diyerek, “Bu darbedir. TBMM’yi durdurup kayyumu geçiriyorsan bu sivil görünümlü bir darbedir. Devlet, kendi meclisini tanımıyorsa hukuk artık bir vitrin süsüdür” şeklinde konuştu. Polis memuru ise Başarır’ın bu sözlerine “Demagoji yapma” yanıtını verdi.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

