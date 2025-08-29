Chp’de Kurultay Davası Devam Ediyor

CHP’DE DAVALAR VE TARTIŞMALAR

CHP içinde “şaibeli kurultay” dava süreçleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Butlan veya kayyım atanma ihtimalleri gündemdeyken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtemel dönüşü de sıcak konular arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine kurultayın iptal edilmesi durumunda, “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” dediği iddiaları ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu bu sözleri yalanlasa da, partiye sırtını dönmediği yorumları yapılıyor.

STRATEJİYİ BELİRLEMEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Partiye kayyım atanması ya da Kılıçdaroğlu’nun yönetime gelmesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceksiniz?” sorusuna yanıt verdi. Bu konuyu tartışmaya açmak istemediğini belirten Özel, “Kurultayla ilgili olumsuz bir karar çıkmaz. Bu, sonuç değil süreç odaklı bir dava. CHP’yi tartıştırmaya açmaya yönelik. Dikkat ederseniz bu tartışmayı hiç yapmıyorum. Çünkü konuşulunca amacına ulaşıyor. Mesele birinin partinin başına gelmesi değil, bu ihtimalin konuşulmasıdır. Bu partiye asla ne kayyum atanır, ne butlan gelir. Olacak olan şudur: Ertelenir ve parti tartışılmaya devam eder. O zaman doğrusu tartışmamak” ifadelerini kullandı.