CHP’de Kurultay Öncesi İmza Hareketliliği

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TARİHİ: 6 NİSAN 2025

CHP, kayyum iddialarının gölgesinde 6 Nisan 2025 tarihinde olağanüstü kurultaya gidiyor. Genel Başkan Özgür Özel’in parti tüzüğünden aldığı yetkiyle gerçekleştirilen bu kurultay, parti içinde hareketli günlere sahne oluyor. Özellikle eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağının merak konusu olması, delegeler arasında imza hareketliliği yaşandığı yönündeki iddiaları güçlendiriyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, adaylık sinyali vermedi. “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Partinin demokratik bir kurultay yapması önemli. Alınan karar doğruydu, o mesajımın arkasındayım” diyen Kılıçdaroğlu, doğrudan adaylık talebinde bulunmadığını vurguladı. Ancak bu sözler, delegelerin onu aday gösterme ihtimalini açık bıraktı.

DELEGELERİN HAREKETİ: İMZA TOPLANIYOR MU?

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının hemen ardından CHP kulislerinde hareketlilik yaşandı. İddialara göre, bazı delegeler Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlığa aday göstermek için imza toplamaya başladı. Parti tüzüğüne göre, genel başkan adaylığı için delegelerin en az %5’inin (1368 delegeden 69 imza) desteği gerekiyor. Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de kendi adaylığını açıklamayarak delegeler tarafından aday gösterildiği biliniyor.

KURULTAYIN ARKA PLANINI ANLAMAK

Kurultay kararı, CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki iddialar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması kapsamındaki tutuklanmasıyla hızlanan bir sürecin sonucu olarak öne çıkıyor. Özgür Özel, kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla bu adımı attıklarını belirtirken, 38. Olağan Kurultay’daki “şaibe” iddiaları da parti içindeki tansiyonu artırıyor.

GÖZLER 6 NİSAN’DA

Kurultayda Özgür Özel’in yeniden aday olacağı kesinleşirken, Kılıçdaroğlu’nun delegelerin baskısıyla yarışa girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor. CHP’deki imza hareketliliği, parti tabanında “Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?” sorusunu yeniden gündeme taşımış durumda.