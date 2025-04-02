CHP’de Kurultay Öncesi İmza Hareketliliği

CHP, kayyum iddialarıyla tartışmalar arasında 6 Nisan 2025 tarihinde olağanüstü kurultay düzenliyor. Genel Başkan Özgür Özel’in parti tüzüğünden aldığı yetkiyle topladığı bu kurultay, parti içinde oldukça hareketli günler yaşatıyor. Özellikle eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık durumu merakla beklenirken, delegeler arasında imza başlatıldığı yönünde iddialar öne çıkıyor.

Kılıçdaroğlu’ndan Dikkat Çeken Açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmelere dair Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. Partinin demokratik bir kurultay yapması önemli. Alınan karar doğruydu, o mesajımın arkasındayım” ifadelerini kullanarak adaylık sinyali vermedi. Ancak bu açıklamalar, delegelerin onun yeniden aday olma olasılığını gündemde tutmasına zemin hazırladı.

Delegeler Harekete Geçti: İmza Toplanıyor mu?

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından CHP kulislerinde hareketlilik arttı. İddialara göre, bazı delegeler Kılıçdaroğlu’nu genel başkanlığa aday göstermek amacıyla imza toplamaya başladı. Parti tüzüğündeki gerekliliklere göre, genel başkan adayı olabilmesi için delegelerin en az %5’inin (1368 delegeden 69 imza) onayını alması gerekiyor. Ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun geçmişte de resmi olarak adaylığını söylemeden delegeler tarafından aday gösterildiği biliniyor.

Kurultayın Arka Planı: Kayyum ve İmamoğlu Krizi

Kurultay kararı, CHP’ye kayyum atanacağına dair iddialar ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde tutuklanması ile ivme kazanan bir sürecin sonucunda alındı. Özgür Özel, kayyum olasılığını ortadan kaldırmak için bu adımı attıklarını belirtiyor. Ayrıca, 38. Olağan Kurultay’daki “şaibe” iddiaları da parti içindeki gerilimi artıran bir faktör oldu.

Gözler 6 Nisan’da

6 Nisan tarihindeki kurultayda Özgür Özel’in yeniden aday olacağı kesinleşirken, Kılıçdaroğlu’nun delegelerin etkisiyle yarışa katılıp katılmayacağı hala belirsizliğini koruyor. CHP’de devam eden imza hareketliliği, parti tabanında “Kılıçdaroğlu geri dönecek mi?” sorusunu yeniden gündeme getiriyor.