CHP’de Olağanüstü Hâl Var! Kılıçdaroğlu’nun Dönüşü Yakın

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada, mahkeme ara karar vererek CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına hükmetti. Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir heyet atandı.

196 DELEGE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mahkeme, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vererek mevcut kongre sürecinin durdurulmasına hükmetti. Görevden alınan il başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Merkezi, mahkeme kararına karşı direnişe geçti. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde.” ifadesini kullandı.

TEKİN’İN PARTİDEN İHRAÇ SÜRECİ

CHP İstanbul yönetiminin görevden alınmasının akabinde CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin’in yeni görevi kabul ettiğini belirttiği ifade edildi. Ancak Tekin’in bir süre önce CHP’den istifa ettiği ve partiye üye olmadığı iddiaları gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in partiden ihraç edilmesine dair karar alındığını açıkladı. Özel, hukukun gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgi vereceklerini, ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukukken gereken her adımı atacaklarını vurguladı. İhraç kararına itiraz eden Tekin, bu kararın kendisine savunma hakkı verilmeden alındığını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, “Bu itiraza açık bir karar. Süreç devam ediyor.” dedi.

KILIÇDAROĞLU VE GÜNDEMDEKİ İDDİALAR

Kılıçdaroğlu’nun kongre iptallerine ilişkin süreçten haberdar olduğu iddiaları gündeme geldi. Gürsel Tekin’in parti kurma niyetinde olduğu, Kılıçdaroğlu’nun ise “Acele etme, kurultay iptal olabilir” dediği açıklandı. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen, bu görüşmeyi aktararak bu iddiaları destekledi.

TEKİN’İN GÖREVİ DEVAM EDECEK

Gürsel Tekin, bugün yaptığı açıklamada, “Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık.” şeklinde konuşarak görevine devam edeceğinin sinyalini verdi. Tekin, Başkanlık görevini fiziksel olarak bulundukları bina dışında da yürütebileceklerini söyledi.

CHP İTİRAZ YOLLARINI KULLANACAK

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, mahkeme kararlarının geçersiz olduğunu vurgulayarak her türlü itiraz yolunu kullanacaklarını belirtti.

AVUKATLAR VE SGK KAYITLARI VURGUSU

Mahkemenin İstanbul İl kongresinin iptali kararındaki SGK kayıtlarına dikkat çekildiği ifade ediliyor. İddianamede, CHP kongresine dair SGK kayıtlarına benzer bir vurgu olması, siyasi yorumlara yol açtı. 15 Eylül’de görülecek olan kurultay davasıyla ilgili bazı delegelerin seçim süreçlerinde usulsüzlük yaptığı öne sürüldü.

KILIÇDAROĞLU’NA YENİDEN YOL GÖRÜNÜYOR MU?

Bu gelişmelerin ardından hukukçular, Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olma olasılığının arttığını öne sürdü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kurultayda maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiasının bulunduğunu ve sürecin devam ettiğini söyledi.

CHP’DE YENİ DURUM VE HAZIRLIKLAR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlendi. Kurultayda yaşananların ardından yapılan soruşturmalarda, çeşitli usulsüzlük iddiaları gündeme gelmişti. Genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in rekabeti, gündemde geniş yankı buldu.

SONUÇ VE GELECEK TALEPLER

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve diğer gelişmeler, parti içindeki çekişmeleri daha da gündeme taşıdı. Tüm bu olaylar ışığında, partinin geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor ve üyeleri arasında tartışmalar devam ediyor.