CHP’de Olağanüstü Kurultay Başladı. Özel Açılış Konuşması Yaptı. Çavuşoğlu Divan Başkanı Seçildi. PM Seçimlerinde Anahtar Liste Yarışacak. Eski Başkanlar Katılıyor. Üç Genel Başkan Adayı Var

CHP’NİN 21. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ’NDE BAŞLADI

CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başladı. Kurultayın açılabilmesi için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun delegeler tarafından önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu. Öneri kabul edilerek Çavuşoğlu, kurultayın Divan Başkanı oldu.

ÇARŞAF LİSTE VE ANAHTAR LİSTE REKABETİ

Delegeler, genel başkanlık seçiminin yanı sıra parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri için de oy kullanacak. En çok dikkat çeken yarış, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için olacak. Çarşaf liste yöntemiyle yapılacak seçimde, CHP lideri Özgür Özel’in listesiyle İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’nın anahtar listesinin karşı karşıya geleceği belirtiliyor. Özel’in PM’de yer almasını istediği isimleri anahtar listeyle sunması, mevcut yönetime eleştirel yaklaşan isimlerin ise Salıcı’nın listesinde toplanması bekleniyor.

GENEL BAŞKAN ADAYLARI VE MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANI’NIN DURUMU

Genel başkanlığa aday olacağını açıklayan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yeterli imzaya ulaşıp ulaşmadığı kurultay sırasında belli olacak. Adaylar arasında Özgür Özel’in yanı sıra Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de bulunuyor. Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Önümüze olmazları koyanlara, olmayacak işlere girişenlere, normalleşip yumuşayanlara, CHP belediyelerinin kapılarını kayyumlara açanlara, muhalif hiçbir sese tahammül edemeyenlere, parti kimliğimiz ve mücadele ruhumuza halel getirenlere, incinen ama incitmeyenler olarak cesurca ve mertçe söyleyecek sözümüz var.” dedi.

ESKİ GENEL BAŞKANLAR VE EKREM İMAMOĞLU’NUN KOLTUĞU

Kurultaya, eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın yanı sıra belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. Salon düzeninde, Özgür Özel’in yanındaki koltuk, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için ayrıldı. Kılıçdaroğlu, bir önceki kurultayla ilgili şaibe iddialarında bulunmuştu.

OĞUZ KAAN SALICI: “DENGE VE DAYANIŞMA LİSTESİ ÇIKARACAĞIZ”

Parti meclisi ve disiplin kurulu üyelerinin çarşaf liste yöntemiyle seçilmesi beklenirken, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı alternatif bir liste hazırladıklarını açıkladı. Salıcı, “Bir denge ve dayanışma listesi çıkaracağız. Denge diyoruz çünkü nasıl bir ülke istiyorsak; öyle bir parti istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

KURULTAYIN ARKA PLANI VE KAYYUM ENDİŞESİ

Bu olağanüstü kurultay, 38’inci Olağan Kurultay’a dair şaibe iddiaları ve başlatılan soruşturmanın ardından, CHP’ye kayyum atanma ihtimalini engellemek amacıyla düzenleniyor.