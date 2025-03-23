Chp’de Ön Seçimde Oy Kullanımı Başladı

ÖN SEÇİM SÜRECİ BAŞLIYOR

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla parti örgütü denetiminde düzenleyeceği ön seçim için bugün sandık başına gidiyor. Bu ön seçim, 81 ilde gerçekleşecek olup, CHP’liler il ve ilçe başkanlıkları ile partiye ait kültür merkezleri ve halk evlerinde oy kullanabilecek.

SANDIK DÜZENİ VE GÖREVLİLER

Seçim için 2 bin 987 sandık bölgesinde toplam 5 bin 600 sandık kurulacak. Yaklaşık 1 milyon 750 binden fazla parti üyesinin oy kullanabileceği bu seçimde her sandık başında en az 3 görevli bulunacak ve toplamda 18 binden fazla görevli sandık başında hizmet verecek. Oy verme işlemi sabah saat 08.00’de başlayacak ve saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kurulan sandıklarda oy kullanma işleminin yanı sıra dayanışma sandığı da yer alacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek başına yarışacağı ön seçimde, parti üyesi olmayan vatandaşlar da İmamoğlu’nun lehine oy kullanma hakkına sahip olacak. Bu arada, CHP’nin resmi sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Millet iradesine sahip çıkmak için 08.00 – 17.00 saatleri arasında oy kullanmaya bekliyoruz. Üyemiz olun ya da olmayın oy kullanabilirsiniz” ifadeleri yer aldı.