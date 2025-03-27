CHP’de Yeni Genel Başkan Arayışı Sürüyor

DEĞİŞİM ÇAĞRILARI VE PARTİ İÇİ BEKLENTİLER

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) son yıllarda artan değişim talepleri ve siyasi gelişmeler, “CHP Genel Başkanı kim olmalı?” sorusunu tekrar gündeme getiriyor. Parti içinde yenilenme isteği daha fazla dile getirilirken, kamuoyu yoklamaları ve parti tabanının görüşleri de genel başkanlık tartışmalarını dikkatle şekillendiriyor. Öne çıkan isimler arasında özellikle Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Özgür Özel bulunuyor. Peki, CHP Genel Başkanı kim olmalı? CHP ve kamuoyunun beklentileri hangi yöne evriliyor? İşte, CHP genel başkanlık tartışmalarındaki son gelişmeler ve dikkat çeken isimler.

Anket Sonuçları ve Parti Tabanının Görüşleri

Cumhuriyet Halk Partisi’nde genel başkanlık üzerine tartışmalar hız kesmeden devam ediyor. Parti içi yenilenme çağrıları ile kamuoyundaki beklentiler, “CHP Genel Başkanı kim olmalı?” sorusunu gündemin merkezine yerleştiriyor. Son olarak Areda Survey tarafından 21-23 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan ankette çarpıcı veriler ortaya çıktı. Ankete katılanların %64,8’i mevcut genel başkan Özgür Özel’in görevine devam etmemesi gerektiğini belirtirken, “CHP Genel Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusuna gelen yanıtlar da önem taşıyor. Bu sonuçlar, CHP seçmeni ve genel kamuoyunun liderlik konusunda ikiye bölündüğünü göstermekte. Özellikle değişim taleplerinin yükseldiği bu dönemde, partiyi 2028 seçimlerine kimin taşıyacağı büyük bir merak konusu.