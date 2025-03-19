CHP’deki Skandallar Bitmiyor: Sevim’in Açıklamaları

GÖZALTILAR SONRASI CHP’DEKİ SKANDALLAR DEVAM EDİYOR

AK Parti Afyonkarahisar Medya ve Tanıtım Başkanı Halil İbrahim Sevim, İstanbul’da bu sabah gerçekleşen gözaltılar akabinde CHP’deki skandalların sona ermediğini belirtti. Sevim, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nın düzenlediği haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı. Toplantıda son günlerde CHP’nin yaşadığı siyasi krizlere dikkat çekti.

CHP’DEKİ DEMOKRASİ İDDİALARI TUTARSIZ

Sevim, “Bir yanda sürekli demokrasi naraları atan, halk iradesi söylemini dillerinden düşürmeyen sözde söylemler varken, diğer yanda ise bu söylemlerine tamamen aykırı bir şekilde hareket eden, kendi partilerinde bile demokrasiyi rafa kaldıran bir CHP gerçeği var. CHP’de skandallar bir türlü bitmek bilmiyor,” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ile gündeme gelmesi üzerine CHP yönetiminin panik içinde olduğunu vurguladı.

Sevim, “CHP’deki telaşın asıl sebebini bu sabah anlamış bulunuyoruz. Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, kendisine ve çalışma arkadaşlarına yönelik suçlamaları gayet iyi bildiğinden, aklınca erken seçim çığırtkanlığı yaparak bu süreci ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak karşılamayı hedeflemiştir.” şeklinde ifadelerde bulundu. Aklınca kendisini siyasi mağdur olarak göstermeye çalıştığını belirten Sevim, “Ancak milletimiz bu kirli oyunlara kanmaz. Adaletin tecelli etmesini engellemek için yapılan her girişim, millet iradesine açık bir saldırıdır,” diye ekledi.