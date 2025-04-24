CHP Delegeleri Mahkemeye İtiraz Etti

CHP DELEGELERİ MAHKEMEYE DAVA AÇTI

CHP kurultay delegeleri Yılmaz Özkanat ve Hatip Karaaslan, partiye ait 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için yargıya başvurdu. Delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihi boyunca hukukun üstünlüğüne, şeffaflığa ve demokrasiye bağlı kalmasının Türk siyasal hayatındaki önemini vurguladı. Dilekçede şöyle denildi: “6 Nisan 2025 tarihinde yapılan 21. Olağanüstü Kurultay, parti içi iradeyi gasbeden yöntemlerle gerçekleştirildiği için bu ilkelere aykırı bir şekilde şekillendirilmiştir. Bu nedenle, söz konusu kurultayın iptali için yargı yoluna başvurulmuştur.”

KURULTAYLARDA HUKUKA AYKIRI UYGULAMALAR

Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli olağan kurultay ile CHP İstanbul İl Kongresi gibi süreçlerin, akçeli ilişkiler ve hukuka aykırı uygulamalarla gölgelenmesi nedeniyle alınan kararların geçersiz olduğu ifade edildi. Ayrıca, “Bu yokluk hali üzerine inşa edilen 6 Nisan 2025 tarihli Olağanüstü Kurultay da baştan sona hükümsüzdür” denildi. 21 Mart 2025’te alınan olağanüstü kurultay kararının hukuken geçersiz olduğu savunulurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 4-5 Kasım 2023’te genel başkan ilan edilmesi “şaibeli” olarak nitelenip, yetkisiz olduğuna vurgu yapıldı.

DELEGELERE YAPILAN BASKILAR

Dilekçede, meşruiyeti tartışmalı seçilmiş delegelerin adaylık süreçlerinin engellenmesi, delegelere yapılan baskılar ve oylama gizliliğinin ihlaline dikkat çekildi. “Parti tarihimizde ilk kez bu kadar düşük aday başvurusu gerçekleşmiş, delegelere dayatılan listeler, siyasi hayatımızda kara bir leke olarak yerini almıştır” ifadeleri yer aldı. Hukuki geçerliliği olmayan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen delegelerin kurultayda oy kullanmasına vurgu yapılan dilekçede, bu durumun hukuksuz sürece karşı çıkış olduğunu belirten delegeler, 6 Nisan 2025 tarihinde yapılan kurultayın iptali için dava açtıklarını açıkladı.

GEÇERSİZ KURULTAY TALEPLERİ

Dilekçede, 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı’nın iptali konusunda açılan davanın bu dosya ile birleştirilmesi talep edildi. CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nın yok hükmünde olduğu, mutlak butlanla sakatlandığı öne sürüldü. CHP 38. Olağan Kurultayı sonrası seçilen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edildi. Dilekçede, “38. Olağan Kurultay mutlak butlanla sakatlanmış ve yok hükmünde bulunduğundan, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevlerine iadesi talep olunur” denildi.