CHP Delegelerinin Dava Süreci Devam Ediyor

MAHKEMEDEN CHP İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

CHP delegelerinden Özlem Erkan’ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulunun atanmasına karar verdi. Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi’nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle geçersiz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre, kongrede oy kullanacak delegelerin oylarının para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve başka maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiği tespit edildi.

Erkan, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırını aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresinin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğunu belirtmekteyim. Bu nedenle, 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi’nde alınan tüm kararların tedbiren durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu’nun tedbiren göreve iadesine ya da mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına ve CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum.”

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ATANDI

Mahkeme, dosyayı karara bağlayarak, 8 Ekim 2023’te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına hükmetti. Ayrıca, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurulun, tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak için görevlendirilmeleri karara bağlandı.

Mahkeme, İstanbul’da yapılacak ilçe ve il kongreleri seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar verdi. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddedilmesine hükmedildi. Mahkeme, şu kararları verdi: “8 Ekim 2023’te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine karar verildi. İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliği yapılacak.”

DAVA DOSYASI İLE İLGİLİ KAPSAMLI İNCELEME YAPILDI

Mahkeme, dava açıldıktan sonra il ve ilçe seçim kurullarından dava konusu seçimlere ait tüm evrakların, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarından ilgili seçimlere ait soruşturma dosyalarının ve benzeri dosyaların mahkemeye gönderilmesini talep etti. Dava kararında, Anayasanın belirli maddeleri ve çeşitli yasalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün ilgili maddelerine atıfta bulunuldu.

Bu kapsamda, mahkeme şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik bir hukuk devleti olduğu, vatandaşların seçme ve seçilme haklarına sahip oldukları, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, bu partilerin milli iradenin oluşmasını sağladığı belirtilmiştir.” Ayrıca, delege iradelerinin menfaatler karşılığı etkilenip etkilenmediği konusundaki tespitler önem arz etmektedir.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN AÇIKLAMALAR

Öte yandan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısıyla parti MYK’sinin olağanüstü toplandığını belirten Çelik, “Genel Başkanımız Özgür Özel, MYK sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşacaktır.” dedi. Toplantının ardından alacakları kararları paylaşacaklarını aktaran Çelik, mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Çelik, mevcut iktidarın eleştirisinde bulundu ve “Alınan karar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. 300 gündür büyük bir adaletsizlikle karşı karşıyayız” diyerek partilerinin kararlılıkla mücadele edeceğini ifade etti. “Cumhuriyet Halk Partisi halktır, burası halkın evidir” şeklindeki ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.