CHP’den Ekonomik Boykot Çağrısı Tartışmaları

CHP GENEL BAŞKANI BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomik boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya TRT dizisi Teşkilat’ın başrol oyuncusu Aybüke Pusat da destek verdi. Sosyal medya üzerinden boykot çağrısını duyuran Pusat, tepkiler sonrası paylaşımını silmek zorunda kaldı. Bunun ardından TRT, Pusat’ı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkardı.

TÜM DİZİ EKİBİNDEN YENİ İDDİALAR

Aybüke Pusat’ın çıkarılmasının ardından başka bir iddia gündeme geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, TRT’nin dijital platformu “tabii” için çekilecek “Bir Ruh Macerası” isimli dizinin 7 bölümünde yer alması beklenen Boran Kuzum’un, “gündem nedeniyle” projeden çıkarıldığı öğrenildi. Kuzum’un Aybüke Pusat’a “Canım, güzel insan” notu ile destek paylaşımları yaptığı görüldü.

TRT GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMADA BULUNDU

Aybüke Pusat’ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla ilgili TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle büyük bir teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT’nin itibarını ve marka gücünü korumak, yönetimin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan kişiler, kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu taşırlar. Siyasi bir parti tarafından başlatılan ve ekonomiyi hedef alan boykot çağrısına araç olmanın, TRT’nin kamu yayıncılığı anlayışına aykırı olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca, hem TRT yapımlarında yer alıp hem de mesnetsiz iddialarla boykot çağrısına destek vermek tutarsızlığa yol açmaktadır. Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun bu tür paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Bu nedenle, bahsi geçen kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir.”