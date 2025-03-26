CHP’den Erdoğan’a Sert Tepki: Dokunma!

CHP’DEN SERT YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamalara Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) sert bir karşılık geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan’ın CHP’ye yönelik bir operasyon hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü ve “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değil” diyerek uyarıda bulundu.

ÖN YARGILAR VE ÇELİŞKİLER

Emir, Erdoğan’ın konuşmasında çelişkiler bulunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı’nın “Yolsuzluk soruşturmasında belgeleri CHP’liler getirdi, yargı görevini yapsın” ifadesini hatırlatan Emir, “Peki, turpları nereden biliyorsun? ‘Turpun büyüğü heybede’ dedin, şimdi ‘daha büyüğü geliyor’ diyorsun. Dosyalarla, delillerle ilgin olmaması gerekirken her şeyi biliyor ve savcılara talimat veriyorsun. Bunu itiraf ediyorsun” dedi. Erdoğan’ın yürütme başkanı olarak yargıya müdahalede bulunmasını eleştiren Emir, “Hukuka saygın olsa ‘Beni bunlara bulaştırmayın’ dersin, ama sen dosyaların içindesin” şeklinde konuştu.

PARTİYE YÖNELİK OPERASYON UYARISI

Erdoğan’ın açıklamalarının CHP’ye yönelik bir operasyon çağrıştırdığını ifade eden Emir, sert bir uyarı yaparak, “Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP’ye operasyon hazırlığı yapıyor. Kuvayımilliye’den köklerini alan, savaş meydanlarında kurulmuş Atatürk’ün partisine operasyon çekme cesareti göstereceğini söylüyor. Senin ona gücün, kalibren yetmez!” dedi. CHP’nin kongre sürecinde iradesini net bir şekilde ortaya koyacağını belirten Emir, “1300 delegemiz baskılara rağmen Türkiye’ye ve sana kararlılığını gösterecek. Partimize oynamayın” ifadesini kullandı.

MEZAR TEHDİDİ TARTIŞMAYA AÇIK

Emir, Erdoğan’ın CHP lideri Özgür Özel’e yönelik “mezar” ifadesini de eleştirdi. Emir, “Herkes fani, hepimizin bir mezarı olacak. Sen ‘Ömrüm yettiği kadar Cumhurbaşkanı olacağım’ diyorsun, demek ki niyetin ölünceye kadar koltukta kalmak. Özgür Özel’in mezar taşını kırmakla tehdit ediyorsun, bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler” dedi. Erdoğan’ın dilini “tehditkâr” olarak nitelendiren Emir, bu sözlerin siyasi nezakete uymadığını vurguladı.