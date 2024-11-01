“CHP’den Eylem: Katılmayan Başkanlara Açıklama!”

GÖZALTINA ALINMA VE KAYYIM ATANMASI SONRASI EYLEM

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve kayyım atanması üzerine CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda, belediye başkanları ve milletvekillerinin katıldığı bir eylem düzenledi. Eyleme, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın katılmaması dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya dair önemli bir açıklama yaptı. Eyleme katılmayan başkanların haklı gerekçeler bildirdiğini ifade eden Özel, “Mansur bey bizimle aynı duygularla tertiplenmiş bir başka etkinliğe katıldı. Belediye başkanlarına 1 gün sonra şurada olun dediğinde her zaman imkanları olmuyor. Önemli mazeretlere, ertelenemeyecek programlarına son derece saygılıyız. Belediye başkanlarımızın yüzde 60’ı katılamadı belki. Gelemeyenler daha çok. Bu, çağrıya uymamaktan değil, yaptıkları kamu görevini aksatmamak sorumluluğundan” dedi.

Özgür Özel’in açıklamalarından bazı satır başları ise şöyle: “Daha önce planladığımız gibi, bugün Antalya’da kampta olacaktık. Ancak Türkiye’nin gündemine atılan bir bomba, demokrasiye vurulan bir hançer, siyasete vurulmak istenen kötü bir neşter yüzünden kampımızı iptal ettik. MKYK’mızı Esenyurt’ta topladık dün. Bugün de tüm milletvekillerimizle birlikte böyle bir kapasiteyi sağlayabilecek en yakın otelde, bu sıcak gündeme daha çok yoğunlaşarak ve önümüzdeki dönem milletin gerçek sorunları, başta ekonomi olmak üzere önümüzdeki bütçe takviminde grubumuzla görüşmek üzere toplantımızı burada başlatıyoruz.”

ESENYURT’U BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ

Özel, “Bir gözümüz Silivri’de, elimiz, kulağımız Esenyurt’ta. Milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra Esenyurt’u hiç boş bırakmayacak, hiçbirimiz boş bırakmayacağız” şeklinde bir ifade kullandı. Esenyurt’un geçmişte CHP tarafından yönetilirken 2004’te AK Parti tarafından kazanıldığını belirten Özel, son günlerde sosyal medya aracılığıyla gündemde olan Necmi Kadıoğlu’nun durumu hakkında, “Esenyurt şehir suçları müzesi gibidir. Bir kente yapılan her kötülük Esenyurt’a yapılmış. Küçük parsellere sınırsız katlar verilmiş, blokların arasından rüzgar geçemiyor” dedi.

SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI VE SEÇİM GÜNDEMİ

Özgür Özel, sine-i millet tartışmalarının sosyal medyada her kriz anında popüler hale geldiğini vurguladı. “MYK toplantımız bitti, çıktık konuştuk. Ben Kemal beyin de o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum. Sine-i millet el yapımı bomba gibi siyasete, sine-i millet tartışması tuzaklıyorlar. Erken seçime zorlamak vatanseverliktir. Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmektir” ifadelerini kullanan Özel, Genel Başkanın erken seçim isteğini duyurduğunu belirtti.