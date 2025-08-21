Haberler

CHP’den İstifa Eden Arıkan’a Tepki

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI’NDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, AK Partili vekiller ve yöneticiler tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Arıkan’ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Arıkan, “Rozet takma töreninde olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. 24 yıllık hasreti Sökemizde sona erdirdiğim için çok mutluyum” diye belirtti.

CHP’DEN TEPKİ GELDİ

Arıkan’ın açıklamaları hemen ardından CHP’den tepki aldı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından Arıkan’a sert eleştirilerde bulundu. Bülbül, “Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı desem, Sökeli vatandaşların iradesine ihanet eden mi desem hala konuşuyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan denilen zat 24 yıllık hasrete son verdim demiş! 24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz! Sen Söke’de CHP’ye verilen bu kadar oyu aldın, gasp ettin, AKP’ye geçirdin. Milli iradeye verilen 39 bin 258 Sökeli vatandaşın oyuna ihanet ettin. Yazıklar olsun. Sandıkta alınan temiz oyları masada hangi pazarlıklarla verdin? Bu oylar sana AKP adayı olarak verilmedi. Yazıklar olsun. Bunların hesabı ilk gelecek sandıkta senden sorulacak!” ifadelerini kullandı.

