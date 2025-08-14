CHP’den İstifa Eden Başkanlar Kimler?

CHP’DEN İSTİFA EDEN BELEDİYE BAŞKANLARI

CHP’den istifa eden belediye başkanları kimler sorusu, yerel yönetimlerde yaşanan siyasi değişikliklerle birlikte daha da önem kazandı. İstifa eden belediye başkanlarının gerekçeleri, yeni siyasi yönelimleri ve hangi partilere katıldıkları gibi tüm detayları derledik. İşte 2025 yılı itibarıyla CHP’den istifa eden başkanlar listesi…

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN İSTİFASI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa eden belediye başkanları arasında dikkat çeken isimlerden biri oldu. Çerçioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “partide siyaset yapma imkânının kalmaması” nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Çerçioğlu, istifa gerekçesini şu şekilde ifade etti: “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık.”

UMUT YILMAZ’IN GEREKÇELERİ

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde belediye başkanı olarak görevine devam eden Umut Yılmaz, CHP’den istifa etme nedenini “kumpaslar, ahlaki çöküş ve baskılar” olarak açıkladı. Yılmaz, şu an bağımsız bir şekilde görevini yürütüyor. İstifası, partideki mevcut sorunlar ve politikaların kendisini etkilemesi nedeniyle gerçekleşmiş.

HAMİT TUTUŞ’UN YENİ YOLU

Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, 31 Mart seçimlerinde CHP’den seçilmişti. Ancak Tutuş, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katıldı. Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılan Tutuş, yeni siyasi yönelimiyle dikkat çekiyor.

ÇERÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Özlem Çerçioğlu, istifa açıklamasında “Gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum.” diyerek CHP içindeki anti-demokratik uygulamalar ve ahliğe dair görüşlerini paylaştı. “Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.” diye belirtti. Çerçioğlu, Aydın halkına hizmet etmeye devam edeceğinin de altını çizdi.

Bu istifalar, CHP’nin yerel yönetimlerdeki siyasi dinamiklerini yeniden şekillendirebilir.