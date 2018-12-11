CHP’den ittifak açıklaması geldi

Yerel seçimlere kısa bir süre kala siyaset hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ittifak konusunda açıklama yaptı.

Salıcı, İYİ Parti ile devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin, “Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Görüşmelerde bazen tıkanmalar olur, 2 saat sonra başka görüşme yaparsınız o tıkanmanın aşıldığını görürsünüz” dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı düzenlediği basın toplantısıyla MYK’nın gündemini paylaştı. CHP’nin toplumun dar kesimine yönelik hassasiyetinin bulunduğunu anlatan Salıcı, CHP’li belediyelerde asgari ücreti 2 bin 200 lira yaptıklarını, seçimler mart ayında olacağı için işçilerin geriye dönük alacaklarını da vereceklerini ifade etti. Ankara’da yarın bir “İnsan Hakları” çalıştayı yapılacağın bildiren Salıcı, çalıştaya Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılacağını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da aralarında bulunduğu Sözcü gazetesinin 5 çalışanına FETÖ’den dava açıldığını belirten Salıcı, Kılıçdaroğlu’nun bu konuyla ilgili Çölaşan’ı ve Doğru’yu aradığını bildirdi.

“DÜN MANSUR BEY’LE BİR GÖRÜŞME YAPILDI AMA…”

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Salıcı, Kılıçdaroğlu’nun dün Mansur Yavaş’la yaptığı görüşme hatırlatılarak, Yavaş’a İYİ Parti’nin adayı olması yönünde bir teklif gittiği ve bunu kabul etmediği ile CHP’nin İYİ Parti ile mutabakata varıp varmadığı soruları üzerine Salıcı, “İki parti arasında yürüyen yerel seçimlerde iş birliği yapılmasına dönük çalışmalar var. Bunlar sır değil, kamuoyunun bildiği görüşmeler. Ama görüşmelerin içeriği ile ilgili siyasi partilerin takdir edersiniz ki sık sık açıklama yapmaları yürüyen görüşmelerin içeriğine zarar verme ihtimali taşıdığı için çok da doğru olmaz. Dün Mansur Bey’le bir görüşme yapıldı ama bu görüşme teknik çerçevede bir görüşme değildi. Dolayısıyla görüşmenin içeriğine dair bizim herhangi bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama diğer muhatabımız Sayın Yavaş bazı şeyler ifade ettiyse o onun görüşüdür, biz saygı duyarız ama biz içeriğe dair açıklama yapmanın yürümekte olan yola uzun vadede zarar vereceği kanaatindeyiz” açıklamasında bulundu.

“ŞU ANDA PLANLANMIŞ BİR GÖRÜŞME YOK AMA OLABİLİR”

Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener’in ne zaman görüşeceğinin sorulması üzerine Salıcı, “Sayın Genel Başkanlar arada bir görüşüyorlar, görüşmelerinde de büyük bir fayda var. Çünkü bu sürecin kolaylaştırıcısı olma ihtiyacına binaen bu görüşmeler yapılıyor. Ama şu anda planlanmış bir görüşme yok. Ama olabilir” ifadelerini kullandı.

“BU TÜR GÖRÜŞMELERİN DOĞASI GEREĞİ İNİŞ ÇIKIŞLAR OLUR”

Görüşmelerin ne zaman biteceğinin sorulması üzerine Salıcı, şunları kaydetti:

“Bu tür görüşmelerin doğası gereği iniş çıkışlar olur. Görüşmelerde bazen tıkanmalar olur, 2 saat sonra başka görüşme yaparsınız o tıkanmanın aşıldığını görürsünüz. Bu tür şeyler olur bunlar bütün görüşmelerde olan şeylerdir. Siyasi partiler ortak bir noktada bir iş birliği ifade etmeye çalışıyorlar. Buna bir tarih koymak, tarihi önümüze bir engel olarak görmek gibi bir anlam ifade edebilir ki biz bundan kaçınırız. Burada önemli olan şey, siyasi süreç başladı. Yerel seçim süreci devam ediyor, olabildiğince hızlı bir şekilde ama toplumun tüm kesimlerini tatmin edecek bir şekilde bunun sonuçlanmasını sağlamak.”

“İYİ NİYETLİ BİR ÇABA YÜRÜYOR”

Salıcı, İYİ Parti ile yapılan görüşmelerde ittifak yapılacak yerlerin netleşip netleşmediği sorusuna, “Tablo netleştiğinde açıklanacak zaten” dedi.

Yapılan iddialara cevap vermenin görüşmelere zarar verebileceğini vurgulayan Salıcı, şöyle konuştu:

“İçeriğine girmeden şunu ifade etmek mümkün; iyi niyetli bir çaba yürüyor. Biz yerel seçimlerde doğru yapılmış bir iş birliği ile daha rahat, daha özgürlükçü yerel yönetimlerle, daha iyi bir Türkiye’ye doğru gidebileceğimiz kanaatindeyiz. Onun için de bu süreci titizlikle götürmeye çalışıyoruz.”

CHP içerisinde Mansur Yavaş ismi konusunda eleştirilerin olup olmadığı sorusuna Salıcı, isimler üzerinden değerlendirme yapmadıklarını kaydederek, isimler yerine işin genel gidişatı ve başarıya ulaşmasıyla meşgul olmayı tercih ettiklerini vurguladı.

TRT