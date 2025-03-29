CHP’den Metris Cezaevi’nde Ziyaret Açıklaması

Metris Cezaevi’nde Tutuklu Ziyareti

CHP heyeti, Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemlerde tutuklanan 41 kişiyi Metris Cezaevi’nde ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, bu ziyaretin ardından yapmış olduğu açıklamada, bazı hak ihlallerinin yaşandığına, hakimlerin soru sormadan toplu kararlar verdiğine dikkat çekerek duruma tepki gösterdi.

Yaşları 18’den 48’e Kadar Değişiyor

Gökçen, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Parti Meclis Üyesi Saniye Barut ile birlikte Metris Cezaevi’ne giderek, yaşları 18 ile 48 arasında değişen 41 tutuklu ile görüştüklerini belirtti. Gökçen, “Hep beraber arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Saraçhane’de eylem yaptıkları için anayasal haklarını kullanan, barışçıl bir şekilde seslerini yükselten herkes ne yazık ki büyük bir haksızlığa uğramış durumda” ifadelerini kullandı.

Muayeneler Polis Eşliğinde Yapılıyor

Gökçen, tutukluların doktor muayenelerinin polis gözetiminde gerçekleştiğine dair bilgiler aldıklarını aktardı. “Doktorla birebir görüşmeleri ve sağlık durumlarını anlatabilmeleri için uygun bir ortam sağlanması gerekiyor. Ancak bazı görüşmelerde polisin muayenelere eşlik ettiğini duyduk” dedi.

Hukuki Sürecin Soruşturulmadan İlerlemesi

Hakimlerin karar sürecinde bazı tutuklulara soru dahi sormadan toplu kararlar aldıklarını dile getiren Gökçen, “Buradaki koşullarda gençler uzun saatler bekleyişler yaşadı. Hiçbir suç işlememiş olan bu gençler, haklarını kullandıkları için haksız yere tutuklanmış durumda” diye ekledi.

Siyasi Amaçlarla Gerçekleşen Tutuklamalar

Gökçen, bu tutuklamaların siyasi bir amaç güttüğünü ve bunun gençlere ve vatandaşlara bir caydırma mesajı vermek için yapıldığını vurguladı. “Burada hedef, ‘bir daha sokağa çıkarsan, başına bunlar gelir’ gibi bir etki yaratmaktır. Ama biz umutlandık” ifadelerini kullandı.