CHP’den Sokaklara Çıkma Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Yönelik Soruşturmalarda Gözaltılar Devam Ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok kişinin gözaltına alınmasının ardından dikkat çeken bir çağrı yaptı. Beylikdüzü Belediyesi önünde gerçekleştirdiği açıklamada, vatandaşları akşam iftardan sonra sokağa davet eden Özel, “Bütün Türkiye’yi bugün iftardan sonra yapacağımız mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Önümüze kanuna aykırı emirle set çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin, yıkın geçin” dedi.

Ekrem İmamoğlu ve Murat Başkan’a vurgu yapan Özel, “Ekrem Başkan, Murat Başkan, Beylikdüzü’ye, İstanbul’a, halkımıza, milletimize emanettir” ifadelerinde bulundu. Ardından Türkiye’ye seslenen Özel, “Yapılacak ilk seçimlerin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Bugün bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bir sonraki Cumhurbaşkanı’na, bir sonraki Cumhuriyet Hükümetine, bir sonraki iktidara darbe girişimi vardır. Cumhurbaşkanımızı, Ekrem İmamoğlu’nu milletimize emanet ediyorum. Kırmadan, dökmeden, haklıyken haksız duruma düşmeden yolumuz açık olsun.” şeklinde sözlerini sürdürdü.