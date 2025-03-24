CHP’den TBMM Grup Toplantısı Duyurusu

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI VE GÖZALTILAR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde 19 Mart’ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, bir ‘terör’ soruşturmasından serbest bırakılırken, yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının akabinde İBB Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldığı öğrenildi.
CHP’DEN ZİYARET PLANI
Tutuklandıktan sonra Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen Ekrem İmamoğlu’nu CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yarın ziyaret etmesi planlanıyor. Bu gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Özel’in ziyaretinin yarın saat 09.30’da yapılacağını belirterek duyurdu.
GRUP TOPLANTISI İSTANBUL’DA
Ayrıca, CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nın yarın İstanbul’da gerçekleştirileceği bildirildi. CHP’den yapılan açıklamada, grup toplantısının saat 13.30’da Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacağı belirtildi.