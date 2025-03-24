CHP’den TRT ve Firmalara Boykot Çağrısı

İSTANBUL’DA BOYKOT ÇAĞRISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik devam eden soruşturmalar çerçevesinde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması üzerine bir araya gelen kalabalığa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hitap etti. Özel, belirli firmalar hakkında boykot çağrısında bulunarak dikkat çekti. Sonuç olarak “TRT boykot mu ediliyor?” ve “TRT neden boykot ediliyor?” soruları gündeme geldi.

MEDYA KURULUŞLARINA YÖNELİK TEPKİLER

Özgür Özel, daha önce Saraçhane’deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot etme konusunda tehditler savurmuştu. Bu sefer ise daha net bir tavırla firma isimleri vererek boykot çağrısı yaptı. “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” dedi.

FİRMA FİRMAYA BOYKOT ÇAĞRISI

Özgür Özel, D&R gibi bazı popüler mağazalara örnek vererek, “Kitap alırken D&R’a uğramıyorsunuz. Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum!” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Kilim Mobilya diye bir şey varmış, parayı sizden kazanıyormuş, haberi saraya yapıyormuş. O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” ifadelerini kullandı.

Tüm bu çağrılara ek olarak, gençlerin de “Ülker, Ülker, Ülker” dediği vurgusu yapıldı. “Benzin alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok!” diyen Özel, farklı firmalara ilişkin boykot çağrılarını sürdürdü.

SONUÇ OLARAK BOYKOT STRATEJİSİ

Özel, bu süreçte “TRT’ye bakmayın” ifadesiyle de TRT’nin izlenmemesi gerektiğini dile getirdi. Boykot edilecek firmalar arasında İhlas Ev Aletleri ve ETS gibi isimler de yer aldı. Özellikle “Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha!” diyerek halkı bu kuruluşlarla ilişkilerini gözden geçirmeye davet etti.