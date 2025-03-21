CHP’den Tüm Vatandaşlara Dayanışma Sandığı

İMAMOĞLU’NA DESTEK İÇİN YENİ UYGULAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapacağı önseçimi tüm yurttaşlara açıyor. Bu çerçevede, önseçim sandığının yanında “Dayanışma Sandıkları” kurmak için harekete geçiyor. Bu kapsamdaki uygulama, CHP üyesi olmayan yurtseverlerin de İmamoğlu’na destek olabilmesini sağlıyor.

ÖN SEÇİM DETAYLARI

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak yer aldığı cumhurbaşkanlığı önseçimini bu pazar günü gerçekleştirecek. Oy verme işlemleri, gerçek bir genel seçim gibi sabah saat 8’de başlayacak ve akşam 5’te sona erecek. CHP’ye yarın akşam saat 17.00’ye kadar üye olan her birey, partinin önseçim sandığında oy kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca, partisine üye olmayan yurttaşlar için “Dayanışma Sandığı” da önseçim sandığının yanında yer alacak.