Gündem

CHP’den Tüm Vatandaşlara Dayanışma Sandığı

chp-den-tum-vatandaslara-dayanisma-sandigi

İMAMOĞLU’NA DESTEK İÇİN YENİ UYGULAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapacağı önseçimi tüm yurttaşlara açıyor. Bu çerçevede, önseçim sandığının yanında “Dayanışma Sandıkları” kurmak için harekete geçiyor. Bu kapsamdaki uygulama, CHP üyesi olmayan yurtseverlerin de İmamoğlu’na destek olabilmesini sağlıyor.

ÖN SEÇİM DETAYLARI

CHP, Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olarak yer aldığı cumhurbaşkanlığı önseçimini bu pazar günü gerçekleştirecek. Oy verme işlemleri, gerçek bir genel seçim gibi sabah saat 8’de başlayacak ve akşam 5’te sona erecek. CHP’ye yarın akşam saat 17.00’ye kadar üye olan her birey, partinin önseçim sandığında oy kullanma hakkına sahip olacak. Ayrıca, partisine üye olmayan yurttaşlar için “Dayanışma Sandığı” da önseçim sandığının yanında yer alacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Sanchez Çarpışma Sonrası Bilincini Kaybetti

Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, milli maçta yaşadığı kafa çarpışması sonucu bilincini kaybetti. Oyundan alınmasına itiraz eden oyuncunun durumu dikkat çekti.
Gündem

İmamoğlu’ndan Kreş Açıklaması: Suç Soruşturması

Gözaltındaki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada açtığı kreş nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti ve kreş açma faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.