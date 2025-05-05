CHP Düzce İl Başkanlığı Açıklama Yaptı

CHP’DEN ANMA TÖRENİNE KINAMA

CHP Düzce İl Başkanlığı, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yumruklu saldırıya uğramasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. CHP İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, parti binası önünde gerçekleştirdiği açıklamada, ülkenin demokrasisine ve barış umutlarına yapılan saldırıyı kınadıklarını aktardı.

DEMOKRASİYE YAPILAN SALDIRILAR LANETLENİYOR

Dağıstanlı, CHP’nin ülkenin kurucu partisi olduğunu vurgulayarak, “Biz bu toprakların en güçlü harcını, ‘yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine’ ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız. Biz, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Nefreti yenecek olan sevgidir. Acının paylaşılması gereken bir günde, bu ülkenin en kadim geleneği olan cenaze dayanışması kirletilmiştir.” şeklinde konuştu. Basın açıklamasına CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve partililer de katıldı.