CHP Ekonomi Masası, 36 il gezdi

Bayram sonrası yeniden yollara düşecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası, 1,5 yılda 36 il gezdi.

Masanın rotasında bu kez Elazığ ve Tunceli var. CHP’nin çözüm önerileri oluşturmak ve ekonomi konusunda parti örgütleri ile Genel Merkez arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın başkanlığında kurulan Ekonomi Masası’nda alanında uzman mevcut ve eski 23 milletvekili görev yapıyor.

“Daha önce kriz yönetmiş ve ekonomimizi tarihinin en büyük krizlerinden kısa sürede çekip çıkarmış kadrolar olarak, yapılması gerekenleri biliyoruz” diyen Öztrak, Ekonomi Masası’nın yaz döneminde de çalışmalarına devam edeceğini söyledi.