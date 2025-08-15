Chp, Emek Kürsüsü’nü Hayata Geçiriyoruz

EMEK KÜRSÜSÜ’NÜN AMACI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, “Emeğin sesini gür biçimde duyurmak, farklı iş kollarında yaşanan yapısal sorunları kamuoyuna taşımak ve hak temelli bir emek siyasetini ortak akılla büyütmek ve iktidarın suni gündemlerini boşa çıkarmak için ‘Emek Kürsüsü’nü hayata geçiriyoruz” dedi. Taşcıer, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, sektörlerinde çalışan kişilerle bir araya gelerek ‘Emek Kürsüsü’ uygulamasını başlattıklarını açıkladı.

DAYANIŞMA VE HAK KORUMA

Taşcıer, Türkiye’de “sefaleti dayatanlar ile adaleti arayanlar arasında büyük bir mücadele” olduğunu ifade etti. “Bir tarafta; emeğin, özgürlüğün ve eşitliğin tarafında duranlar, diğer tarafta gelir adaletini, sosyal güvenliği ve güvenceli çalışmayı ortadan kaldıranlar, insan onuruna yaraşır bir yaşamı yok edenler var. Bu nedenle emeğin sesini gür biçimde duyurmak, farklı iş kollarında yaşanan yapısal sorunları kamuoyuna taşımak ve hak temelli bir emek siyasetini ortak akılla büyütmek için ‘Emek Kürsüsü’nü hayata geçiriyoruz. Emek Kürsüsü’nün temel hedefi dayanışma kanallarını güçlendirmek ve emeğin hakkını koruyacak demokratik mekanizmaları hayata geçirmektir” dedi.

ÇALIŞAN HAKLARI ÜZERİNE VURGULAR

Turizm çalışanları için temsilcilerin, 1,5 milyon çalışanın sesi olmayı istediklerini belirten Taşcıer, “Aktaracakları sorun, ülke yönetimine hakim olan keyfiliğin ve kuralsızlığın somut kanıtıdır. Anayasamızın 50’nci maddesi, ‘Dinlenmek, çalışanların hakkıdır’ der. 7 günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat dinlenme, işçinin kanuni hakkıdır. 14 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, konaklama tesislerinde çalışan turizm emekçilerinin hafta tatili hakkı fiilen yok edildi. Pratikte mesaisiz 10 gün çalışma anlamına gelen bu düzenleme, dinlenme hakkına yönelmiş açık bir siyasal gasptır. İtirazımız bu gaspadır. Dinlenme hakkı, patronun lütfu değil, çalışma yaşamının ayrılmaz parçasıdır. AKP iktidarı ise bir asır önce tarihe gömülen kölelik düzenini yeniden inşa ediyor. Tek adam rejimi, turizm sektörü üzerinden modern köleliğin yolunu açıyor” ifadelerini kullandı.