CHP Emeklilerin Mücadelesini TBMM’de Sürdürüyor

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, emekliler için TBMM Genel Kurulu’nda başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şevkin, “24 yıllık AK Parti iktidarı ne yazık ki bu ülkenin kaynaklarını doğru yerde kullanmadığı için ve en çok aslında ücretlilerden vergiyi toplayıp bu vergileri daha çok yurt dışındaki faiz borçlarını ödediği için emekliye insanca yaşayabileceği bir zam vermiyor” dedi. CHP milletvekillerinin, asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu rakama yükseltilmesi amacıyla hayata geçirdikleri “Meclis’i terk etmeme” eylemi, beşinci gününü geride bıraktı. Şevkin’in yanı sıra Eskişehir Milletvekili Utku Çakır ve Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Genel Kurul’da yaptıkları açıklamalarda, durumun ciddiyetine dikkat çekti.

AK PARTİ İKTİDARI KAYNAKLARI DOĞRU KULLANMIYOR

Müzeyyen Şevkin, hükümetin ülkenin kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmadığını belirterek, “2,5 trilyon şu anda faiz borcu bu yılki bütçede öngörülen ve 1,5 trilyon da sadece yatırıma ayrılan. Dolayısıyla faize bu kadar para ödeyebilen bu hükümet kaynakları doğru kullansa, aslında emekliye de insanca yaşayabileceği bir zammı verebilir” şeklinde konuştu. Emeklilerin hastanelerde ve marketlerde zor koşullarda yaşamalarına değinen Şevkin, “İnsanca yaşam ve insanca bir maaş emeklinin hakkı” ifadesini kullandı.

CHP’İN İLK HEDEFİ ASGARİ ÜCRETİ YÜKSELTMEK

CHP milletvekillerinden Utku Çakır, partilerinin asgari ücreti 39 bin lira yapmayı hedeflediğini ifade etti. Çakır, “16 milyon küsür emeklimiz için buradayız. Bunların 4 milyonu en düşük seviyede emekli maaşı alıyor. Bu iktidar, 20 bin liraya çıkardık diyerek emeklileri aldatmaya çalışıyor. Biz, tüm emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi için mücadele ediyoruz. Bunun yolu, en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitlemekten geçiyor” dedi. Ayrıca, seçimlerin ardından emekli maaşlarını asgari ücrete eşitleyeceklerini belirten Çakır, bunun sadece en düşük emekli maaşı alan 4 milyon değil, diğer 16 milyon emeklinin de lehine olacağını vurguladı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN MÜCADELE DEVAM EDECEK

Sibel Suiçmez, “İnsan onuruna yakışır bir emekli maaşı lütuf değil haktır” ifadesiyle, emeklilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti. Suiçmez, tüm emeklilerle birlikte bu amaç uğruna mücadele ettiklerini vurguladı.