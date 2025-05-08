Chp Erişim Engelini Kınadı. Ekrem İmamoğlu’nun Hesapları Bizimdir

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİNDEN TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına uygulanan erişim engeline tepki gösteriyor. Başarır, “Tüm sosyal medya hesaplarımız Ekrem İmamoğlu’nundur” ifadesini kullanarak durumu kınadı.

İSTANBUL VE ÜLKE GENELİNE YORUM

X hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımda, Başarır, “16 milyon İstanbullu’nun başkanı olmasını engellemeye kalkmıştınız, ikinci seçimde vurdu geçti” diyerek geçmişteki engellemeleri hatırlattı. Şu anda da 86 milyonun Cumhurbaşkanı olmasının engellenmeye çalışıldığını ifade eden Başarır, “Yine sandıkta vurup geçecek!” dedi.

YARGI VE ENGELLEME TARTIŞMASI

Başarır, “Talimatlı yargı kararlarıyla darbeye devam ediyorsunuz ama nafile!” sözleriyle söz konusu erişim engelini eleştirdi. Son olarak, “Ne engellemeleriniz ne de hesap kapatmalarınız yetmeyecek” diyerek, mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizdi.