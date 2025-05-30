Chp Erken Seçim İstiyor, Miting Var

CHP’NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Evrensel hukuk kurallarını hakim kılacağız, yeni anayasa yapacağız” diyorlar, ancak bu ülke için alabilecekleri tek hayırlı karar, erken seçimdir” şeklinde konuştu. Antalya’daki CHP İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın toplantısına çok sayıda partili katıldı. Toplantıda, 1 Haziran Pazar günü Kepez ilçesinde yapılacak olan ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine dair bilgiler paylaşıldı. Açlık sınırı ile ilgili rakamları değerlendiren Başarır, “Açlık sınırı 26 bin 600 TL olarak açıklandı. Bu bayramda emekliye verilen ikramiye ise sadece 4 bin TL. Bu bir ödül değil, tam anlamıyla bir cezadır” dedi.

AÇLIK SINIRI VE GÖZALTILAR

Başarır, erken seçim çağrısında bulunurken, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan müdahaleyi de eleştirdi. “Gözaltılar, tutuklamalar, medya kuruluşlarına verilen cezalar, hepsi halkın vicdanına bırakılmalıdır” diyen Başarır, mitingin önemine vurgu yaptı. Pazar günü gerçekleşecek mitinge katılacaklarını belirtirken, “Genel başkanımızla birlikte 86 milyon yurttaş için, Silivri’deki tutsaklar için, çiftçiler, emekliler, işçiler, gençler için hep birlikte haykıracağız” ifadelerini kullandı.

BULUT’TAN İKTİDARA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin 6 belediye başkanının tutuklanmasına da sert bir dille tepki gösterdi. “31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi, 47 yıl sonra birinci parti oldu. Ancak CHP’nin oyları artmaya devam edince, iktidar birden yargı, ekonomi gibi tüm tuşlara aynı anda bastı” dedi. Bulut, 19 Mart’ta gerçekleşen olayları bir darbe olarak nitelendirerek, “İktidar tarafından gelecek iktidara karşı bir darbe yapıldı. Belediye başkanlarımız tutuklandı” şeklinde konuştu. Antalya’daki mitinge tüm halkı davet ederek, “Bu miting, sadece Antalya için değil, Türkiye’deki demokratik rejim için de önemlidir” diyerek çağrıda bulundu.

KAMACI’DAN DEMOKRASİ VURGUSU

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, partilerine yönelik uygulamaların demokrasiye ve özgürlüğe büyük bir darbe olduğunu belirtti. Antalya’da en çok belediyeye sahip bir partinin il başkanı olarak bu durumu kınadığını ifade etti. “Bu tutum, vatandaşlarımızın oylarına da saygısızlıktır. Dayanışma Sandığı’nda, Antalya’dan 511 bin kişi Ekrem İmamoğlu’na destek vermiştir” diyerek, hemen ardından başlatılan imza kampanyasında 520 bin imzaya ulaşıldığını ve bu sayının artmaya devam ettiğini belirtti.