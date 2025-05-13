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Chp Erzincan Milletvekili M. Sarıgül, G. B. Karaca’ya Destek Verdi

CHP’li Sarıgül, Biçer Karaca’ya Destek Verdi

MECLİS BAŞKANVEKİLİ GÖREVİNE DEVAM ETMELİ

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Gülizar Biçer Karaca, Meclis Başkanvekilliği görevine mutlaka devam etmelidir.” diyor. Sarıgül, Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun “fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceği” açıklamasını gündeme getirdi.

DİYETİSYEN EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilen 15 bin yeni personelden yalnızca 174’ünün diyetisyen olduğunu ifade eden Sarıgül, mevcut program göz önüne alındığında daha fazla diyetisyene ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye’de 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının yaklaşık yüzde 10 civarında olduğunu vurgulayarak, bu durumun her geçen gün arttığını ve bu çocuklar için gerekli tedbirlerin alınıp alınmayacağını sordu. Sarıgül, “Fazla kilo da bodurluk da sağlıksız ve dengesiz beslenmeden oluyor.” ifadesini kullandı.

HUKUK SUİSTİMALİNE YANIT VERİLMELİ

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca’nın geçen hafta Başkanlık Divanı’nda görev alması gerektiğini, ancak bunun gerçekleşmediğini söyleyen Sarıgül, “Aynı haksızlık bu hafta da devam ediyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse, nöbet sırası CHP’li Meclis Başkanvekili Karaca’nındır.” dedi. Karaca’nın yanında olduklarını dile getiren Sarıgül, “Bu tutumu kabul etmiyoruz. Gülizar Biçer Karaca, Meclis başkanvekilliği görevine mutlaka devam etmelidir.” şeklinde konuştu.

ERZİNCAN HASTANESİ KONUSU

Sarıgül, Erzincan’a yeni hastane yapılacağına dair söylemlerin olduğunu, ancak bu durumun henüz hayata geçmediğini de aktardı.

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