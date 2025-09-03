CHP Etkinlikleri Değişmeden Sürecek

CHP’NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından 4-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 102’nci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde de herhangi bir değişiklik yaşanmayacak. Ayrıca, bu hafta içerisinde bir parti programı çalıştayı ile CHP’nin yeni programına son şekli verilecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınmasının ardından, onun yerine eski genel sekreter Gürsel Tekin ve partili dört kişinin atandığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından, kuruluş yıl dönümü etkinliklerinin iptal edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak CHP kurmayları, “4-9 Eylül programı aynen devam edecek” açıklamasını yaptı.

İL BAŞKANLARI İSTANBUL’A ÇAĞRILDI

Kuruluş haftası etkinlikleri çerçevesinde, 81 il başkanının yerel düzeyde yapacağı basın açıklamalarının merkezi adresi değişti. Bugün tüm il başkanları, genel merkez tarafından İstanbul’a davet edildi. Yarın saat 11.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapılacak. Bununla birlikte CHP Lideri Özgür Özel, yarın Zeytinburnu mitinginin ardından Ankara’ya dönecek ve etkinliklere katılacak. Saat 13.00’te CHP Genel Merkez lobisinde bir sergi açacak ve katılımcılara hitap edecek.

KURULUŞ HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMLI OLACAK

5 Eylül’de saat 10.00’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezindeki 600 kişilik salonda bir konuşma yapacak. Ardından CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, katılımcılara çalışmalar hakkında bilgi verecek. MYK üyeleri, grup başkanvekilleri, Meclis komisyon sözcüleri, milletvekilleri ve 20 kişiden oluşan STK temsilcileri ile yuvarlak masa toplantıları düzenlenecek. Toplantılar dört bölümden oluşup akşama kadar sürecek. 6 Eylül’de CHP Genel Merkezi’ndeki Bellek Müzesi’nde CHP Lideri Özel’in katılımıyla bir Gençlik Forumu gerçekleşecek. Gün boyunca tüm illerde spor müsabakaları ve etkinlikler yapılacak. 7 Eylül’de ise maraton koşusu ve ağaç dikimi etkinlikleri planlanmakta. Gün sonunda Batıkent’te halk buluşması ve konser düzenlenecek.

Çalıştayın son günü 8 Eylül’de, sabah saat 10.00’da Genel Başkan Özel bir konuşma yapacak. Önceki genel başkanların da davet edildiği bu günde, Genel Sekreter Sayek Böke çalışma programı hakkında katılımcılara bilgi verecek. Saat 11.30’da yuvarlak masa çalışmaları başlayacak ve “Uluslararası Sosyal Demokrasi Tartışmaları” adlı bir panel düzenlenecek. Gün sonunda ise 10 ana başlıktan oluşan sonuç bildirgesinin basınla paylaşılması bekleniyor.

PM TOPLANTISI VE KURULUŞ YILI ETKİNLİKLERİ

CHP’nin kuruluş günü 9 Eylül’de ilk olarak CHP’liler, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında Ata’nın huzuruna çıkacak. Anıtkabir ziyaretinin ardından, vefat eden genel başkanların kabirleri de ziyaret edilecek. İstanbul’da bulunan Erdal İnönü ve Altan Öymen’in mezarları, İstanbul örgütü tarafından anılacak. CHP PM, saat 14.00’te Genel Başkan Özel’in başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından “102’nci Yıl” filmi gösterilecek ve CHP Lideri Özel bir konuşma yapacak. Saat 20.00’de ise CHP Genel Merkezi’nde kuruluş yıl dönümüne özel bir resepsiyon ve konser düzenlenecek.