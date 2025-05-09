CHP, Geleceğe Dönük Çalışmalar Yapıyor

CHP’NİN İKTİDAR PROGRAMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “CHP, ileriye dönük olarak 2007 yılında meri olan programını milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde. Bu çalışma içinde 81 ilde bütün çalışmalar bitip toplandı. Çok verimli, kıymetli ve geleceğe dönük olarak birlikte çalışma umutlarımızı pekiştiren, her iki kurumun da sorunların tespitinde ortaklaştığı, çözüm önerileri konusunda birlikte konuşabileceği çok fazla şeyin olduğunu karşılıklı teyit ettik” şeklinde açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da ekonomi çevresinde yaptığı ziyaretlerle çalışmalarını sürdürüyor.

İŞ DÜNYASIYLA GÖRÜŞMELER

Özel, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ardından İstanbul Ticaret Odası’nı (İTO) ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özgür Özel’e, Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Yalçın Karatepe, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti. Ziyaretin ardından Özel, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ile bir basın toplantısı düzenledi.

İTO BAŞKANI’NDAN DESTEK VE HATIRLATMA

Özel ve ekibinin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Avdagiç, “İstanbul ile ilgili iş dünyasının beklentilerini, taleplerini ve iş süreçlerine bakışını paylaşma imkanı bulduk. Sizin de konuyla ilgili değerlendirmelerinizi aldığımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki sizle ve ekibinizle tekrar İstanbul iş dünyasının görüşlerini paylaşma ve bununla ilgili beraber çözümler üretme konusunda çalışma yapma imkanı bulacağız. Özellikle Sırrı Süreyya Önder Bey’e rahmet diliyorum. Cenaze çıkışında değerli Genel Başkanımıza yapılan saldırıyı da tenkit ediyorum, geçmiş olsun diyorum” dedi.

UMUTLAR VE ÇÖZÜMLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Ziyaretin ardından Özel, “Hem ortak geleceğimize yönelik olarak umutlarımızı hem bugün yaşadığımız sürece yönelik olarak değerlendirmelerimizi, sıkıntılarımızı, çözüm önerilerimizi konuştuk. CHP, ileriye dönük olarak 2007 yılında meri olan programını milletimizin takdiriyle üstlenmeyi umduğu iktidar görevinde bir iktidar programına evriltmek üzere bir program çalışması içinde” şeklinde bir açıklama yaptı. Özel, bu kapsamda, meslek örgütleri, sendikaların genel merkezleri, konfederasyonlar ve sivil toplum örgütleri ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ziyaretin çok verimli geçtiğini belirten Özel, geleceğe dönük ortak çalışma umutlarının pekiştiğini ve karşılıklı olarak birçok konuyu teyit ettiklerini vurguladı.