CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Savunma Sorunlarına Dikkat Çekti

ÇELİK KUBBE PROJESİ HAVA SAVUNMASINI GÜÇLENDİRECEK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, “Çelik Kubbe Projesi, hava savunmamızı güçlendirecek ancak bölge ülkelerinin bu yönde yaptıkları hamleler dikkate alındığında çok geç kalınmış kritik bir adımdır. Gecikse de ALTAY tankı, FIRTINA obüsleri ve KORAL elektronik harp sistemleri, Kara Kuvvetlerimizin sahadaki etkinliğini artıracaktır” dedi. CHP’li Bağcıoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında savunma sanayinin güncel durumu hakkında da bilgi verdi.

MİLLİ SAVUNMA SANAYİ SİYASET ÜSTÜ BİR KONUDUR

Bağcıoğlu, milli savunma sanayinin sahiplenilmesi ya da desteklenmesinin siyasi parti desteğine indirgenememesi gerektiğini belirtti. “Bu mesele siyaset üstü bir bakış açısıyla ele alınmalıdır. TSK’nın her türlü tehdide karşı koyacak şekilde harbe hazır hale getirilmesini sağlamak Anayasanın 117’nci maddesi gereği yürütmeye verilen bir görevdir. Bu görevin yerine getirilmesi bir lütuf değil, anayasal bir zorunluluktur” şeklinde konuştu.

İHA VE SİHA’LARIMIZ DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA HALİNE GELDİ

Yankı Bağcıoğlu, Türk savunma sanayisinin yılların birikimi ile küresel bir aktör haline geldiğini vurguladı. “Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen İHA/SİHA’larımız dünya çapında bir marka olmuş ve 2024’te 7,1 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatımızın büyük bir kısmını oluşturmuştur. TUSAŞ liderliğinde geliştirilen KAAN, 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirerek Türkiye’yi beşinci nesil savaş uçağı üretebilen ülkeler arasına taşımıştır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, MİLGEM Projesi’nin deniz kuvvetlerini güçlendirdiğini ve çeşitli sistemlerin envantere girmeye devam ettiğini belirtti.

UÇAK GEMİSİ PROJESİNE ÖNCELİK VERMEYİ STRATEJİK BİR HATA OLACAK

Bağcıoğlu, son dönemdeki çatışmalardan çıkarılan derslerin önemli olduğunu ifade ederek, “Uçak gemisinden çok daha öncelikli olan birçok kritik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi zorunludur. Ülkemizin sınırlı bütçe kaynakları dikkate alındığında; Uçak Gemisi Projesinin öncelik verilmesi gereken acil güvenlik projelerinin önüne geçirilmesi, ciddi bir stratejik hata olabilecektir. Bugün ülkemizin güvenliği açısından ertelenemez birçok acil proje mevcuttur” dedi.

PERSONEL MORALİ VE MOTİVASYONU ÖNEMLİDİR

Modern harp silahları ve platformlarının yanı sıra personelin moral ve motivasyonunun da önemli bir konu olduğunu belirten Bağcıoğlu, “Emekli astsubay ve emekli binbaşıların açlık sınırı altında yaşamak zorunda bırakılması, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerin TSK’dan ayrıldıktan sonra yasal mevzuata rağmen kamuda istihdam olanağının sağlanmaması, güven bunalımı yaratmakta ve personelin moral motivasyonunu düşürmektedir” şeklinde sözlerini tamamladı.