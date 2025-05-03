Chp Genel Başkan Yardımcısı Başsağlığı Diledi

YAVUZYILMAZ’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı. Yavuzyılmaz, Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini sosyal medya üzerinden duyurdu.
DUYGULARINI PAYLAŞTI
Yavuzyılmaz, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.