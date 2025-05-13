Chp Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Fındık Üreticisinin Mağdur Olduğunu Belirtti

ÜRETİCİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fındık üreticisinin çaresiz bırakıldığını ve emeğinin değersizleştirildiğini ifade ediyor. Adem, rekolte yüksek gösterilerek alım fiyatının düşük tutulduğunu vurguluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile sektör paydaşlarının gerçek verileri manipüle ettiğini söyleyen Adem, “Üreticinin alın terini hedef alan organize bir değer düşürme operasyonu yürütülüyor” dedi.

REKOLTE İDDİALARI VE GERÇEKLER

Adem, açıklamasında, “Fındık üreticisi yanan bahçesinin ortasında çaresiz, hükümet ise masa başında rekolte süslemeye devam ediyor” ifadesini kullanarak, yaşanan ağır zirai donun fındığı nasıl etkilediğini hatırlatıyor. Üreticinin dalda fındık bırakmadığını, bürokratların sahaya inmeden 609 bin tonluk rekolteyi kamuoyuna servis ettiğini öne sürüyor. Adem, “Fiyat açıklanmadan önce yüksek rekolte ilan ediliyor, sonra TMO eliyle üretici pazarlık gücünden koparılıyor” diyor.

TARIM BAKANLIĞI’NA ELEŞTİRİLER

Uluslararası platformda 2025/2026 sezonu verilerinin, Türkiye’deki rekoltenin 609 bin tona düştüğünü bildirdiğini belirten Adem, sahadan gelen bilgilerin bu rakamın aslında 400 bin ton civarında olduğunu teyit ettiğini ifade ediyor. Bu durumda, Türkiye’nin donla kırılmış ve ürün kaybı yaşamış olduğunu savunan Adem, Tarım Bakanlığı’nın gerçeği sakladığını ileri sürüyor. “Kime hizmet ettiğinizi biliyoruz: Üreticiye değil, fındığı ucuza kapatmaya çalışanlara” diyor.

PİYASA MANİPÜLASYONLARI

Adem, TMO’nun deposunda 17 bin ton fındık olduğunu vurguluyor ve “Amaç belli; sezon başlamadan rekolteyi şişirerek, piyasayı baskılamak, fiyatı 200 liranın altına düşürmek, eldeki ürünü zararına satmak” ifadesini kullanıyor. Bu durumun, hem üreticiyi hem de Türk milletinin malını zarara uğratacağını söyleyen Adem, “Bu planlı, hesaplı bir manipülasyondur” diyor.

GELECEK İÇİN UYARI

Türkiye’nin dünya fındık pazarında lider konumda olmasına karşın, bu liderliğin her geçen gün zayıfladığını belirten Adem, “Şili, Azerbaycan, ABD üretimi artırırken; biz her yıl sahte rekolte oyunlarıyla üreticiyi küstürüyoruz” açıklamasında bulunuyor. Adem, bu politikanın böyle devam etmesi halinde sadece çiftçilerin değil, Türkiye’nin de kaybedeceğini dile getiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığına açık çağrıda bulunan Adem, “Gerçek veriyi görmeden, üreticinin sesini duymadan açıklanan hiçbir rakam meşru değildir” diyor.