CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Açıklama Yaptı

AÇIKLAMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, kurultay soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çiftçi, “Dosya kapsamında savcılık, çeşitli makamlara onlarca yazı göndermiş, bilgi ve belge talep etmiş, olmayan delilleri toplamaya çalışmış ancak dosyaya konu olabilecek herhangi bir delil bulamamıştır. Bu andan itibaren artık yapılması gereken ise tefrik (ayırma) kararı vermesi değil, takipsizlik kararı vermesidir” dedi.

SÜREÇ VE GÖRÜŞLER

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin yürütülen ve içi tamamen boş ve delilsiz olan soruşturma kapsamında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve 8 milletvekilimiz hakkında hazırlanan dosyaların Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu’na gönderildiği basına yansımıştır.” ifadelerini kullandı. Çiftçi, partinin kurultay ve kayyım tartışmalarını 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayında hallettiğini vurguladı.

KARARLILIK VE HUKUKSULUK

Çiftçi, “Var olan bu gerçekliği görmezden gelen her bir girişim hukuken mesnetsiz, siyaseten de meşruiyetten yoksun olmaya mahkumdur” sözleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, CHP’ye yönelik algı operasyonlarını kamuoyunun takdirine bıraktıklarını belirterek, “Tüm hukuksuzluklara karşın, Türkiye’nin umudu olmaya ve yurttaşlarımız için gerçek anlamda demokrasiyi tesis etmeye yönelik kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz” dedi.