CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Ekonomi Krizini Vurguladı

GÜLŞAH DENİZ ATALAR’IN BASIN TOPLANTISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, parti genel merkezinde bir basın toplantısı organize etti. Atalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2025 yılı için rekor gelir ve turist hedeflediğini hatırlatıyor. Ancak sahadan yükselen seslerin “bambaşka bir tabloyu işaret ettiğini” belirtiyor. Atalar, “Oteller dolmuyor, rezervasyonlar düşük; bununla birlikte işletmeler artan maliyetler ve baskılanan döviz kuru nedeniyle kar edemiyor. Üstelik bu tablo sadece sektör profesyonellerini değil, ekonomik kriz nedeniyle tatil yapma hakkı elinden alınan milyonlarca yurttaşı da doğrudan etkiliyor” şeklinde açıklamada bulundu. 2025’in ilk dört ayında ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya’ya gelen yabancı turist sayısında bir düşüş yaşandığına da vurgu yaptı. Almanya, Rusya, İran ve İngiltere gibi Türkiye’nin ana pazarlarında ciddi bir gerilemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

OTELLERDEN ALINAN VERGİLERİN DÜŞÜKLÜĞÜ

Atalar, otellerden alınması gereken konaklama vergisinin toplamının 2,37 milyar TL olması gerektiğini fakat bu tutarın yalnızca yüzde 68’inin, yani 1,61 milyar TL’sinin tahsil edilebildiğini öne sürdü. Ayrıca, “Aynı dönemde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na aktarılan kaynak 2,16 milyar TL. Kısaca sektör ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyor ama kamunun eline geçen miktar sınırlı” dedi. İki büyük sorunun varlığını da vurgulayan Atalar, bunların “vergi tahsilatındaki başarısızlık” ve “şeffaflığın olmaması” olduğunu söyledi. Diğer bir deyişle, toplanan kamu kaynaklarının nereye ve nasıl harcandığını bilmediklerini belirtti.

TATİL, MİLYONLARCA İNSAN İÇİN BİR HAYAL HALİNE GELDİ

Atalar, “Biz turizmden bahsederken, yalnızca tesisleri, yatırımları, gelir tablolarını değil, vatandaşın tatil hakkını da konuşuyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada milyonlarca insan için tatil yalnızca bir hayal” ifadesini kullandı. Ortalama gelirle geçinmeye çalışan 3 kişilik bir ailenin bir haftalık tatil faturası, 4 asgari ücretten fazla oluyor. Bu rakamlar, tatilin halktan koparan bir ekonomik düzene işaret ettiğini gösteriyor. Atalar, “Tatil artık birçoğumuz için bir ihtiyaç değil, lüks haline geldi ve sosyal eşitsizliğin görünür biçimlerinden biri oldu” diyerek, ekonomik zorluklar içerisinde olan ailelere dikkat çekti. Çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken, kirasını ödeyemeyen, icralık durumuna düşen vatandaşların varlığına da vurgu yaptı. Ailelerin, yıl boyunca çalışarak cennet ülkenin denizinden, kültüründen ve tarihinden faydalanmak isteyenlerin bu maliyeti nasıl karşılayacağı konusunu tekrar gündeme getirdi.