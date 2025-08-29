CHP Genel Başkan Yardımcısı, İşsizlik Düşüşü Yanıltıcı

İŞSİZLİK VERİLERİNDEKİ ALDATMACA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, “Aylık manşet işsizlik verilerine göre işsizlik oranı uzun süredir geriliyor. Ancak bu düşüş aldatıcı. Çünkü azalma, iş bulamadığı için iş aramaktan vazgeçip işgücü piyasasından çıkan kişilerden kaynaklanıyor” dedi. Karatepe, sosyal medya hesabında Mevsim Etkisinden Arındırılmış İstihdam grafiğini paylaştı ve dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “İşgücü, Mayıs 2024’ten beri 577 bin kişi işgücü piyasasını terk etti. Bu durum, işsizlikteki düşüşün gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. İş bulma umudunu kaybeden yüz binlerce kişi artık iş aramıyor” ifadelerini kullandı.

İSTIHAMDA DÜŞÜŞ ORANI

Yalçın Karatepe, istihdam verilerine bakıldığında Mayıs 2024’ten bu yana istihdamda bir gerilemenin görüldüğünü belirtti. “Mayıs 2024’te yaklaşık 33 milyon olan istihdam, 2025 Temmuz ayında 32,6 milyona geriledi.” Bu, önceki yıla kıyasla 400 bin kişilik bir düşüşü temsil ediyor. Karatepe, “İstihdamdaki bu olumsuz tablo, ekonomik yavaşlamanın milli gelir serilerinde görüldüğünden daha derin olduğunu düşündürüyor” dedi. Ayrıca, gerçek işsizlik oranının tarihi zirve yaptığını, ancak bu ay 3,1 puan gerileyerek yüzde 29,6 seviyesine geldiğini açıkladı. Türkiye’de işsizliğin geldiği boyutu gösteren asıl ölçütün bu olduğunu vurguladı.

GENÇLER VE KADINLARDAKİ İŞSİZLİK

Karatepe, işsizlik sorununun gençlerde ve kadınlarda daha ağır yaşandığını da dile getirdi. “Genç işsizlik oranı yüzde 15 ile genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyrediyor” diyerek, gençlerin en verimli dönemlerini işsiz geçirdiğini belirtti. Özellikle genç kadınlarda işsizlik oranının yüzde 21,7 ile alarm verici seviyelere ulaştığını vurguladı; bu durumun, genç kadınların işgücü piyasasında daha dezavantajlı konumda olduğuna işaret ettiğini söyledi. Genel işsizlikte de erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,9 seviyesinin bulunduğunu belirterek, kadınların işgücü piyasasından sistematik olarak dışlandığını ifade etti.