CHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel istifa ettiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, görevini bıraktığını duyurdu

CHP’nin 14 Mayıs seçim akşamı seçim sonuç ekranı yayınlamaması büyük tepkilere neden olmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, gelen eleştirilere sosyal medya üzerinden verdiği yanıtta, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin erişimine açık bir seçim sonuç ekranı yayınlamayı hiçbir zaman taahhüt etmedik” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamadan saatler sonra ise CHP’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.”