CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Hükümetin Zam Teklifini Eleştirdi

İKTİDARIN ZAM TEKLİFİ SAMİMİYETSİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde hükümetin sunduğu zam teklifine dair değerlendirmeler yaptı. Karatepe, bu teklifin ülke gerçekliğiyle hiçbir bağı olmadığını vurguladı ve “Bu teklif, samimiyetsiz bir tekliftir. Bu teklifin ülke gerçekliğiyle hiçbir ilgisi yoktur” dedi. Kamu çalışanları ve emekliler için önerilen zam oranının gerçek yaşam koşullarını yansıtmadığına dikkat çeken Karatepe, iktidarın 2026’nın ilk yarısı için yaptığı yüzde 10’luk ve ikinci yarısı için ise yüzde 6’lık artış tekliflerini eleştirdi.

GERÇEK ENFLASYON RAKAMLARINA DİKKAT

Karatepe, 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 11’in üstünde olacağını belirtti. “Merkez Bankası’nın öngörüsü gerçekleşse bile bu gerçekçi değil. TÜİK verilerine göre bile yaşam maliyeti, bu teklifin çok üzerinde” diyen Karatepe, yılın ilk yarısı için sunulan yüzde 10’luk teklifin kabul edilemeyeceğini ifade etti. Bu bağlamda, 2026 için kamu çalışanları ve emeklilere önerilen toplam artış oranının yüzde 16,6 olduğunu aktardı.

EMEKLİLERİN HAKLARI İHLAL EDİLDİ

Karatepe, “Kamudan emekli olan memurlara da bir haksızlık yapıldığını biliyoruz” ifadesini kullandı. 2023 yılı Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında kamuda çalışanlara yapılan seyyanen artışın emekli maaşlarına yansımayacağına dair bir maddenin yürürlüğe girdiğini hatırlatan Karatepe, “Vatandaşına böyle tuzak kuran bir iktidar ile karşı karşıyayız” dedi. CHP olarak bu maddelerin iptal edilmesi ve emeklilikte refah sağlayacak bir sistemin kurulmasında kararlı olduklarını belirtti.