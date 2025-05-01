Chp Genel Başkan Yardımcısı Saldırıya Uğradı

ÖNEMLİ SALDIRI HAKKINDA AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Konya’nın Çumra ilçesinde yaşanan bir silahlı saldırı hakkında bilgi verdi. Adem, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugün Konya’nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı” şeklinde belirtti.

OLAYIN DETAYLARI VE YETKİLİLERİN TUTUMU

Açıklamasında, olayın ayrıntılarından bahseden Adem, “Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkandan çıkan şahıs, aracın önünü kesmiş, silahla ateş açmış ve küfrederek olay yerinden uzaklaşmıştır” dedi. Bu durumun ardından yetkililerin ilk tutumunu eleştiren Adem, “Olayın ardından yetkililerin ilk tutumu ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yöneliktir” ifadelerini kullandı. Saldırganın gözaltına alındığını belirten Adem, “Tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır, ancak gerçek adaletin işleyip işlemeyeceğini hep birlikte göreceğiz” şeklinde yorumda bulundu.