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Chp Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer Açıklama Yaptı

TÜİK’İN ENFLASYON VERİLERİNE TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerine sert bir yanıt veriyor. Taşcıer, “Türkiye’de maaşlar 5 ayda, başka ülkelerde 1 yılda oluşan enflasyondan daha fazla değer kaybetti. Enflasyon karşısında maaşlar değil yaşamlar mum gibi eriyor; TÜİK ise ‘hayalflasyon’la iktidarın yükünü hafifletmeye çalışıyor. Yazıklar olsun” diyerek tepkisini dile getiriyor.

KOMİK RAKAMLAR VE GERÇEKLER

TÜİK’in mayıs ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,53 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 35,41 seviyelerine ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bir söz vardır; zırva tevil götürmez. TÜİK’in açıkladığı hayalflasyon, milletin iliğini, kemiğini kuruttu. 2025 yılının ilk 5 ayında kümülatif enflasyon yüzde 15,09 olarak ilan edildi. Ancak markete, pazara, faturalara yansıyan gerçekler bu rakamları yalanlıyor” diye belirtti.

MAAŞLARDAKİ REEL KAYIPLAR

Taşcıer, yalnızca ilk 5 ay içerisinde memur maaşının yaklaşık 6 bin TL, asgari ücretlinin maaşının 3 bin TL, emeklinin aylığının ise 2 bin TL reel olarak eridiğini belirtti. Reel alım gücündeki kayıpların yüzde 14’e ulaştığını vurgulayan Taşcıer, bu kayıpların dünya genelindeki 164 ülkenin yıllık enflasyon oranından daha fazla olduğuna dikkat çekti. Taşcıer ayrıca, “Türkiye’de maaşlar 5 ayda, başka ülkelerde 1 yılda oluşan enflasyondan daha fazla değer kaybetti” ifadesini kullandı. Enflasyon karşısında maaşlar değil yaşamların eridiğini ifade eden Taşcıer, TÜİK’in verilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

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