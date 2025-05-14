Chp Genel Başkan Yardımcısı Tepki Gösterdi

ÖĞRENCİLERİN GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Boğaziçi Üniversitesi’nde meydana gelen eylemler sırasında 97 öğrencinin gözaltına alınmasına karşı çıktı. Karabat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Çocuk istismarını savunan bir yobaza ses çıkaran Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 97 kardeşimiz, polis şiddetiyle, ters kelepçeyle, biber gazıyla gözaltına alındı!” dedi.

ÖĞRENCİLERİN DESTEĞİ VURGULANDI

Karabat, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu ülkenin yüz akıdır! Onlara bu şiddeti, bu zulmü reva görenlerin vakti çoktan doldu! Hiçbir kardeşimiz yalnız kalmayacak.” ifadeleriyle desteklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul İl Başkanları ve hukuk komisyonunun şu an Vatan Emniyet’te süreci takip ettiklerini ve öğrencilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini duyurdu.