CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Üretim olmadan büyüme olmaz

ÜRETİM ZAFİYETİ VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ekonomi alanındaki mevcut sorunların yalnızca iletişim stratejileriyle geçiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi. “Oysa rakamlar ertelenemez. Gerçeklerle yüzleşilmeden ilerlenemez. Zaman, yeni ve tüm paydaşların içinde bulunduğu bir sanayi politikası uygulama zamanıdır. Türkiye ekonomisi, üretmeden büyüyemez” şeklinde konuştu. Karatepe, yaptığı yazılı açıklamada, güncel ekonomik durumu değerlendirdi. Mevcut ekonomi yönetiminin, her yeni beyanatının gerçeklerden gittikçe uzaklaşan bir anlatıya dönüştüğünü gözlemledi.

SANAYİ ÜRETİMİNE DAİR GERÇEKLER

Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sanayi üretimi hakkındaki açıklamalarını eleştirerek, “Türkiye ekonomisi üretim cephesinde bir iyileşme yoktur” dedi. Mart 2025 verilerine göre sanayi üretiminin, 2021 baz alındığında yalnızca yüzde 8 arttığını belirtti. Bu verinin, Türkiye’nin sanayi üretiminde durağan bir konumda olduğunu vurguladığını ifade etti. Ekonominin kalıcı verimsizlik ve yatırım zayıflığı ile karşı karşıya olduğunu belirten Karatepe, “Bu koşullarda ‘dayanıklılık’ vurgusu yapmak, doğru sorulara yanlış cevaplar üretmektir” dedi.

GEÇİCİ MÜDAHALELERİN SONUCU

Karatepe, mevcut ekonomi yönetiminin kapsamlı bir üretim politikası yerine, kaynaklarını farklı alanlara yönlendirdiğini söyledi. “Üretimi artıracak tedbirler yerine, organize sanayi bölgelerine ve hallerin giriş çıkışlarına vergi memurları gönderileceği duyuruluyor” ifadelerini kullandı. Üretim planlaması olmadan yapılan her müdahalenin geçici çözümler sunduğunu belirten Karatepe, sanayinin ihtiyaç duyduğu şeyin stratejik yönlendirme olduğunu vurguladı.

ÜRETİMİN ÖNEMİ VE GELECEĞE YANSIMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı, “Üretim olmadan büyümeden söz edilemez” diyerek sanayi çarklarının durduğu bir ekonominin istihdam yaratmanın, gelir dağılımını düzeltmenin ve dış ticaret açığını kapatmanın mümkün olmayacağını belirtti. Kaynakların kısa vadeli hedeflere yönlendirildiği bir düzende ekonomik istikrarın sağlanamayacağını dile getirerek, “Ekonomik büyüme yalnızca rakamsal bir genişleme değildir; üretim kapasitesinin sürdürülebilir biçimde artırılmasıdır” şeklinde konuştu.

Karatepe, üretimin dışlandığı yapının Türkiye’yi dış şoklara karşı savunmasız hale getirdiğini, bu düşüşün yalnızca bugünü değil, yarının ekonomik egemenliğini tehdit ettiğini kaydetti. “Ekonomiyi yönetmek, istatistikleri makyajlamak değil; bu verilerin işaret ettiği doğrultuda yapısal adımlar atmaktır” diyerek güvenin yeniden inşası için açık ve stratejik bir kalkınma programının gerekliliğini vurguladı. Üretimin ihmal edilmesinin, ekonominin tüm yapısını tehdit edecek kadar kritik bir konu olduğunu ifade etti.