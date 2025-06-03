CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz, Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi

MAAŞ ALMAYAN YEMEKHANE PERSONELİNE ÇAĞRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Kütahya Şehir Hastanesi’nde yemekhane personelinin yaklaşık 2,5 aydır maaş almadığı konusunu Sağlık Bakanlığı ile gündeme getirdi. Şahbaz, “Şehir hastanelerinde sağlık çalışanlarımızın, emekçilerimizin maaşlarının bir an önce ödenmesini ve geciktirilmemesini, mağdur edilmemesini bekliyoruz. Eğer emek varsa bunun karşılığı bekletmeden verilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nı şehir hastanelerinde çalışan emekçilerimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ARTMAKTA

Zeliha Aksaz Şahbaz, açıklamasında Kütahya Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının maaş sıkıntısı ve ağır iş yükü sonucu bir çalışanın yaşamına son verdiğini belirtti. Şahbaz, “Sağlık Bakanlığı’nın kamu özel iş birliği adı altında özel müteahhit şirketlerle işlettiği şehir hastaneleri sorun olmaya devam ediyor. Şehir hastanelerinde çalışanların maaşları aylarca ödenmediği ve az sayıda çalışanla ağır iş yükü altında çalışanlarımızın ezildiği yönünde sosyal medyada çok sayıda şikayet görüyoruz” diye konuştu.

KÜTAHYA’DA TRAJİK BİR OLAY

Kütahya Şehir Hastanesi’nde yeni bir trajedik olay yaşandı. Güriş Holding ile birlikte Kamu özel işbirliği altında işletilen hastanede 3 ay maaş alamayan 28 yaşındaki güvenlik görevlisi bir kadın, bunalıma girerek intihar etti. Şahbaz, “Maalesef arkadaşlarına maaş yatmadığı için bunalıma girdiğini ifade eden bu genç kardeşimiz canına kıydı. Çok üzgünüz. Bu can kaybına rağmen hastane idaresinden, İl Sağlık Müdürlüğü’nden ya da Kütahya’nın yetkililerinden herhangi bir açıklama almamış olmaktan derin bir üzüntü duyuyoruz” diye belirtti.

DEVAM EDEN MAAS SIKINTISI

Kütahya’daki maaş sorununun hala devam ettiğini vurgulayan Şahbaz, yemekhane personelinin 2,5 aydır maaş alamadığını ve buna bağlı olarak eylemlerini sürdürdüklerini aktardı. Şahbaz, “Halkın parasını, milyarlarca lirasını kamu özel işbirliği adı altında şehir hastanelerini işleten özel şirketlere aktarırken, siz orada çalışan emekçileri gözetmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.