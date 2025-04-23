CHP Genel Başkanı 23 Nisan’ı Kutladı

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMASI

Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor. Sosyal medya platformunda bu özel günle ilgili videolu bir paylaşım yapan Özel, “Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O’nun izi var” ifadelerini kullanıyor.

EGEMENLİĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Özel, açıklamalarında millete ait olan egemenliğe ve Cumhuriyet değerlerine ilelebet sahip çıkacaklarını belirtiyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm halka kutlu olmasını diliyor.