CHP Genel Başkanı Özel’den Boykot Çağrısı

YENİ AÇIKLAMALAR VE BOYKOT ÇAĞRISI

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni bir açıklama yaparak tepkileri üzerine çekti. Özel, yarın gerçekleşecek olan tüketim boykotuna tüm vatandaşları davet etti. Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “19 Mart Darbesine karşı en ön safta direnerek geleceklerine sahip çıkan üniversite öğrencilerinden 301’i hukuksuzca tutuklandı ve bayramı ailelerinden ayrı geçiriyorlar” dedi. Öğrencilere, annelere, babalara ve kardeşlere yapılan zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu desteklediğini ifade eden Özel, “Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum. Millet, devletin gerçek sahibidir. Devleti milletin karşısına diken bir avuç cuntacı kaybedecek, millet kazanacak.” şeklinde konuştu.

BOYKOT LİSTESİ VE MEDYA TEHDİTLERİ

Özgür Özel, daha önce Saraçhane’deki gösterileri yayınlamayan medya kuruluşlarını boykot ile tehdit ederken, bu kez firmalara özel isimlerle boykot çağrısında bulundu. “Saraçhane’yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün” diyen Özel, açıklamalarında boykot listesine de yer verdi. Bu gelişmeler, ülkedeki siyasi atmosferin gerilmesine yol açabiliyor.