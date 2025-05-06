Chp Genel Başkanı Özel: “Hepimizin Başı Sağ Olsun.”

DENİZ GEZMİŞ İÇİN ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel, “Bir kez daha hepimizin başı sağ olsun. Türkiye’nin başı sağ olsun. Biz Deniz Gezmiş’in durduğu yerde durmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanarak anma etkinliğine katıldı. Bu etkinlik, Karşıyaka Mezarlığı’nda Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için gerçekleşti. Özel, Filistin meselesinin kendilerine Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mirası olduğunu vurguladı. “Ezilen halkların mücadelesi, anti-emperyalist mücadelenin somutlaşmış, vücut bulmuş Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının üzerine gözyaşlarını, alın terlerini döktüğü, kanlarını dökmeyi göze aldıkları bir meseledir” dedi. Özel, bu konudaki kararlılıklarını 6 Mayıs sabahı Deniz Gezmiş’in huzurunda bir kez daha ifade etmek istediklerini belirtti.

TÜRK VE KÜRT KARDESLİĞİNE VURGU

Özel, Türk ve Kürt halkının kardeşliğine, terör karşıtlığına ve Türk-Kürt annelerinin gözyaşlarının akmaması gerektiğine dikkat çekti. “Bu konuda tam bir demokrasi, tam bir eşitliği sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz” dedi. Bazı kişilerin, “Kürt meselesi yoktur” dedikleri durumlara dikkat çekerken, “İşlerine geldiklerinde Kürt siyasetçileri, hatta Kürtleri verdikleri oy yüzünden cezalandıranlar, hedef gösterenler” şeklinde eleştirilerde bulundu. Özel, “Demokrasi ile varız, Meclis ile varız, insan haklarıyla varız. Bütün haksızlıklar ortadan kaldırılsın. O zaman varız” açıklamasını yaptı.

MÜCADELEYE DEVAM VURGUSU

Özel, kendilerine verilen mesajlarla ilgili olarak, “Bize, ‘Susun, mücadele etmeyin, sine, kenara çekilin’ diyorlar. O mesajı aldık. ‘Hayır’ diyoruz” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca “Sokaklardan çekilin’ diyorlar, sokaklarda olacağız. ‘Meydanlardan çekilin’ diyorlar, meydanlarda olacağız” dedi. Özel, mesajı yollayanlara meydan okuduğunu belirterek, “Hodri meydan. Deniz Gezmiş’in kararlılığıyla” ifadesini kullandı.