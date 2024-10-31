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CHP Genel Başkanı Özel: İstanbullularla Birlikte İrademizi Savunacağız

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PARTİLİLER ESENYURT CUMHURİYET MEYDANI’NA AKIN ETTİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından sonra CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının Esenyurt İlçe Başkanlığında yapılacağı açıklaması yapıldı. Bu kararın ardından partililer hızla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na yöneldi. Güvenlik önlemlerini artıran polis, meydanda barikatlar kurdu. Barikatları aşmaya çalışırken çıkan arbede, partililer ve polis arasında gergin anların yaşanmasına sebep oldu.

İSTANBUL’UN İRADESİNİ SAVUNMA ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Esenyurt’ta toplanma çağrısı yapan Özel, “Dün, Esenyurt’un iradesine Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bu durumu milletimizle paylaşmak için tüm programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve yöneticilerimizle Esenyurt’tayız. MYK’mız Esenyurt İlçe Başkanlığında toplanıyor. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim. Saat 16.00’da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesine el koyanlar, o meydanı daraltmak için bariyerlerle sanki bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler. Sorduğumuzda, Esenyurt’un en büyük meydanı burasıymış. O yüzden sayımızı az göstermeye çalışanlara inat, saat 16.00’da toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak belirlenmiştir. Tüm İstanbulluları, Esenyurtluları saat 16.00’da Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00, Esenyurtlular ve İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız,” ifadelerini kullandı.

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