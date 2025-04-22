Chp Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan’ı kutladı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Genel Başkan Özel, mesajında “105 yıl önce, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Bu büyük Meclis, yalnızca bağımsızlık mücadelemizi yönetmekle kalmamış, aynı zamanda milletin iradesini yansıtan ve o iradeye göre şekillenen cumhuriyetimizin temellerini atmıştır” ifadelerini kullandı.

SAVUNULAN DEMOKRASİ

Özel, devamında “Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz o sıkıntılı günlerde, milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtarmış, 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren ise milletimiz kendi kaderini tayin edebileceği hak ve imkanlara kavuşmuştur. Demokrasimiz yıllar içinde pek çok kez antidemokratik girişimlerle, darbelerle kesintilere uğratılmış olsa da her defasında milletimiz, iradesine sahip çıkmış ve cumhuriyetle gelen haklarını muhafaza etmiştir” diye belirtti.

DEMOKRASİYE SALDIRILAR

Ancak Özgür Özel, kamu gücünü elinde bulunduran muktedirlerinin demokrasilere yönelik saldırılarının hala devam ettiğini vurguladı ve “Bu kapsamda, 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimi, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen antidemokratik girişimlerin son halkası olmuştur. Ancak milletimizin bu darbeyi püskürten iradesi, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır” dedi.

CUMHURİYETİN SAVUNULMASI

CHP Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin her türlü darbeyi, her türlü vesayeti ve gücünü milletten almayan her türlü yönetim anlayışını reddettiğini belirtti. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Egemenlik, hiçbir suretle hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz’ sözünü ilke edinerek, milletin üzerinde hiçbir güç tanımadan, yolumuza devam etmekte kararlıyız” dedi.

MECLİSİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Özel, Meclis’in yetkilerinin törpülenmiş ve itibarının zedelenmiş olduğunu belirterek, “Meclis, milletin egemenliğinin yegane temsil makamıdır. Bu makamı yeniden güçlendirmek, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek ve halkın sözünü yeniden hakim kılmak, hepimizin tarihsel sorumluluğudur” dedi.

ADALET VE DEMOKRASİ HİKMETİ

“Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, tüm alanlarda ve tüm mekanlarda yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz” şeklinde konuştu.

UNUTULMAZ BAŞKAN VE ŞEHİTLER

Özgür Özel, bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Birinci Meclis’in tüm kahraman üyelerini ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, “Ulusal egemenliğimizin yılmaz savunucusu tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum” dedi.