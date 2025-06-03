Chp Genel Başkanı Özgür Özel Açıklama Yaptı

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRETTEN YETKİLİLERE SERT ELEŞTİRİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomideki durumun kritik olduğunu vurgulayan Özel, “Seçimden sonra enflasyon 80’lere gidip geri geldi. Mehmet Şimşek geldiğinde enflasyon yüzde 38, şu anda yüzde 35,5. Yüzde 38 iken dört ayarlama dediler fakat geçen sene bir kuruş zam yapılmadı. Şimdi ise hedef enflasyona göre 22 bin lira olarak belirlendi, Temmuz’da ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu durum asgari ücretlinin emeğini, alın terini sömürmektir” ifadelerini kullandı.

DEPREM SONRASI DAYANIŞMA ÖNEMLİ

Özel, sözlerine Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanan depremle ilgili geçmiş olsun dilekleriyle başladı. “Ne yazık ki 14 yaşındaki bir evladımız panik atak geçirerek hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Muğla ve Marmaris örgütümüz durumu yakından takip ediyor. Bu yaşananlar, deprem dirençli kentler konusundaki sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlatıyor. Hükümetin, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yerel yönetimlerle dayanışma içinde olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

EKONOMİK DURUM VE YETERSİZ YARDIMLAR

Özel, Türkiye’nin zor bir ekonomik süreçten geçtiğini vurgulayarak, “Yıllardır zor durumda olan ülke ekonomisi 19 Mart’tan sonra içinden çıkılmaz hale geldi. 2018’den beri yaşanan ‘tek adam’ krizi işçilerin, emeklilerin ve çiftçilerin canına tak etti. Kurban Bayramı’na yaklaşırken, dar gelirli için ciddi sıkıntılar var. Asgari ücret 22 bin lira, kurbanlık koç ise 25 bin lira. 2002’de 150 lira olan koç, bu yıl 25 bin lira olmuş durumda. Emekli, artık iki koç alamıyor” dedi.

TÜİK RAKAMLARI VE HALKIN ALIM GÜCÜ

TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını eleştiren Özel, “TÜİK’e göre yılbaşından itibaren enflasyon yüzde 15,1 ama ENAG’a göre bu oran yüzde 24. İşsizlik oranları ve enflasyon halkın alım gücünü düşürüyor. Mükemmel bir enflasyon rakamı yok. Vatandaş pazara gittiğinde görülen fiyatlar bu durumu gözler önüne seriyor. Eğer geçen yıl 100 liraya aldığınız bir ürünü bu yıl 135 liraya alıyorsanız, TÜİK haklıdır, fakat 170 liraya alıyorsanız ENAG haklıdır” şeklinde konuştu.

MEMUNİYETSİZLİK VE TALEPLER

Özel, memur ve emeklilere yapılacak zammın önemine dikkat çekerek, “TÜİK’in rakamlarına göre bile asgari ücret 18 bin liraya düştü. Ara zam yapılması gerektiğine dair talepleri her yerde duyuyoruz. İşsizlik sorununu, çiftçilerin sorunlarını çözmeden koltukta oturamazsınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sesleniyorum; halkın arasına çık, sorunları gör” dedi. Emekliye ve asgari ücretliye gerçekçi bir seyyanen zam yapılmasının şart olduğunun altını çizdi.

VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASI GEREKEN BİR KONU

Özel, ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde Erdoğan’ın yalnızca kendi çevresindeki insanlara seslenmesini eleştirdi. “Ülke böyle yönetiliyorsa, son yapılan genel seçimlerin verilen hiçbir sözü tutulmuyorsa, terör örgütü ile müzakere yapıyorsanız meşru değilsiniz” dedi. Bu durumu kabul etmeyen bir politik anlayışın kabul edilemez olduğunu vurguladı.